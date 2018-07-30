BMW из-за пошлин повысила в Китае цены на два кроссовера американского производства

МОСКВА , 30 июл — ПРАЙМ. Немецкий производитель машин премиум-класса Bayerische Motoren Werke AG (BMW.XE) сегодня объявил, что повысил в Китае цены на два кроссовера американского производства. Компания пошла на этот шаг, чтобы компенсировать расходы, связанные с пошлинами на импорт американских машин, сообщает Dow Jones.

BMW заявила, что повысила в Китае рекомендуемые розничные цены на X5 и X6 примерно на 4% и 7% соответственно «по причине увеличения ввозной пошлины на автомобили американского производства».

Согласно компании, решение о повышении цен вступает в силу сегодня.

Первым об этой новости сообщило агентство Reuters

В начале июля Китай — крупнейший в мире авторынок по объемам сбыта — ввел дополнительную 25%-ную пошлину на ряд американских товаров, в том числе и на автомобили.

Усугубление торгового конфликта между США и рядом их торговых партнеров все сильнее сказывается на мировой автомобильной промышленности, крайне зависимой от торговой обстановки.

Motor Co. (F) и Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA.MI), заявили, что их прибыль пострадает из-за роста цен на сырье, связанного с американскими пошлинами на сталь и алюминий.

Из-за перспективы введения китайских пошлин на машины американского производства Daimler в июне опубликовала предупреждение насчет прибыли. Компания производит часть автомобилей в Алабаме.