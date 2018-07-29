EaseUS дарит подарки на свой 14-й день рождения 

Компания-разработчик программного обеспечения EaseUS в этом году отмечает свой 14— й день рождения. В честь этого знаменательного события она проводит масштабный розыгрыш ценных подарков и призов, а также запускает крупную благотворительную кампанию.
Основанная в 2004 году, компания EaseUS разрабатывает программные средства для восстановления информации и создания резервных копий данных. В своем сегменте она является одним из лидеров, и продукция используется более чем в 180 странах по всему миру. Она создает ПО как для обычных потребителей, так и для бизнес-клиентов, вне зависимости от масштаба бизнеса. EaseUS уже начала отмечать свой день рождения, и праздничные мероприятия завершатся лишь 23 августа этого года. Впереди еще целый месяц, и вы можете выиграть настоящий Apple iPhone 8 64 Гб, а также ценные призы в размере $500, $150 и $100 или лицензии на продукты EaseUS. Сделать это очень просто: нужно быть зарегистрированным на YouTube, подать заявку на участие в розыгрыше по этому адресу, записать видеоролик с обзором на продукцию компании, опубликовать его на YouTube и прислать ссылку на него на адрес phoebe@easeus.com.
Требования к ролику следующие: его длина не может быть меньше 3 минут, он не должен содержать негативный или незаконный контент, и он должен начинаться со слов «Happy 14th Birthday». Победители будут определяться по количеству лайков, просмотров и комментариев, и результаты будут объявлены уже 24 августа текущего года. Приз за первое место — iPhone 8 64 Гб или $500 (перевод через PayPal), за второе и третье — $150 и $100 соответственно. Также будет составлен рейтинг Топ-30, и попавшие в него участники получат лицензии на программные продукты EaseUS. Также в честь дня рождения EaseUS запускает благотворительную кампанию, в рамках которой в течение года она будет перечислять 50% от всей выручки на развитие и постройку школ в странах третьего мира, в которых многие дети не могут получить начальное и среднее образование. В знак поддержки со стороны своих клиентов EaseUS просит записать видео с зажженной свечой — чем больше горящих свечек, тем больше денег компания вложит в строительство образовательных учреждений.