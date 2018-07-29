EaseUS дарит подарки на свой 14-й день рождения

Компания-разработчик программного обеспечения EaseUS в этом году отмечает свой 14— й день рождения. В честь этого знаменательного события она проводит масштабный розыгрыш ценных подарков и призов, а также запускает крупную благотворительную кампанию.

Основанная в 2004 году, компания EaseUS разрабатывает программные средства для восстановления информации и создания резервных копий данных. В своем сегменте она является одним из лидеров, и продукция используется более чем в 180 странах по всему миру. Она создает ПО как для обычных потребителей, так и для бизнес-клиентов, вне зависимости от масштаба бизнеса. EaseUS уже начала отмечать свой день рождения, и праздничные мероприятия завершатся лишь 23 августа этого года. Впереди еще целый месяц, и вы можете выиграть настоящий Apple iPhone 8 64 Гб, а также ценные призы в размере $500, $150 и $100 или лицензии на продукты EaseUS. Сделать это очень просто: нужно быть зарегистрированным на YouTube, подать заявку на участие в розыгрыше по этому адресу, записать видеоролик с обзором на продукцию компании, опубликовать его на YouTube и прислать ссылку на него на адрес phoebe@easeus.com.