ЖАРА 2018. Сергей Шнуров, Глюкоза, Эмин Агаларов и другие артисты на фестивале в Баку 

В Баку все жарче и жарче, и дело не только в температурном режиме, свойственном второму месяцу лета: 28 июля, третий фестивальный день, оказался невероятно богатым на артистов приехавших на Международный музыкальный фестиваль Жара 2018. ЖАРА 2018. Сергей Шнуров, Глюкоза, Эмин Агаларов и другие артисты на фестивале в БакуВ третий день фестиваля было решено дать дорогу молодым артистам, которые, впрочем, успели уже обзавестись преданными поклонниками. Но все же, главным событием этого дня стало выступление группировки «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым.
На ковровой дорожке, до начала концерта были замечены: Яна Кошкина и Константин Тарасюк, Юлия Барановская, Игорь Гуляев, Николай Расторгуев, Анжелика Агурбаш, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков и многие другие.