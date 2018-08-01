Уральские ученые отправятся в пустыню Гоби для поисков метеоритов

ЕКАТЕРИНБУРГ , 1 августа. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) впервые за последние несколько лет отправятся в пустыню Гоби в Монголии для поисков метеоритного вещества. Экспедиция стартует в конце августа, сообщил в среду журналистам научный сотрудник УрФУ Александр Пастухович.

"В 20-х числах августа наша экспедиция собирается в пустыню Гоби. За последние несколько лет это первая системная метеоритная экспедиция в этот район с участниками, работавшими ранее в Чили Иране и в Антарктиде. Мы планируем преодолеть около 4 тыс. км — это будет небольшое кольцо от Улан-Батора до Гоби и обратно. В настоящий момент мы занимаемся сбором информации о потенциально интересных участках и планируем все технические моменты", — сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По словам доцента УрФУ Евгении Петровой, подготовка экспедиции также обсуждалась на 81-м Собрании международного метеоритного общества, которое завершилось в Москве 27 июля, одним из его организаторов выступил УрФУ. «Обсуждение этой экспедиции и подготовка к ней в том числе обсуждалась на съезде с представителями Германии , которые тоже были там, и с представителями Франции , которые также планировали, но сместили поездку в Монголию на следующий год», — уточнила она.

Планируется, что экспедиция ориентировочно продлится до 10 сентября. «Конечно, мы ставим задачу найти метеориты, но поскольку до сих пор таких находок там не было, эта задача достаточно трудная. С монгольской стороной у нас подписано соглашение между УрФУ и Академией наук Монголии, они нам оказывают организационную поддержку. Вероятнее всего, если будут находки, то будут совместные исследования, публикации», — пояснил Пастухович.

Исследователи УрФУ обладают большим опытом поиска метеоритного вещества как в России , так и за рубежом. Первые поиски метеоритов за пределами РФ проходили в рамках 61-й Российской антарктической экспедиции с декабря 2015 года по январь 2016 года на территории Земли Королевы Мод в Антарктиде. В 2017 году специалисты выезжали в пустыню Деште-Лут в Иране и в пустыню Атакама в Чили.

Для изучения материала в УрФУ создали специализированную лабораторию Extra Terra Consortium, которая занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества. Кроме того, в этом году в уральском вузе планируют запустить магистратуру по изучению приборов и методов космической минералогии.