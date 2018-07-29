98-летний ветеран Павел Попельнюк получил медаль «За оборону Кавказа»

Паша Попельнюк, бывший детдомовец, к началу войны получил профессию токаря-фрезеровщика и умело орудовал на карусельном станке — обрабатывал детали для первых Т-34 на заводе в Харькове . А когда оборудование стали в спешном порядке эвакуировать, парень отказался ехать в тыл, записался добровольцем и в августе 41-го был направлен в школу младших морских специалистов Черноморского флота.

— Готовили нас по электромеханической части и совсем недолго — вспоминает Павел Остапович. — Когда Одессу решили оставить, нас перебросили в Крым . И 95-я дивизия, где я оказался, влилась в Приморскую армию. Так что встретиться с немцем пришлось на суше…

Попельнюку и таким же, как он, новобранцам указали на гранаты РГД, выложенные на бруствере: вот ваше оружие.

— А другое будем добывать в бою, — дал понять командир.

Те недели и дни навсегда врезались не только в память, но и тело морского пехотинца. Первое ранение — в челюсть и глаз, с повреждением глазного яблока — вывело из строя лишь на время. Видно, рука у полевых хирургов оказалась легкая или молился кто-то за бывшего детдомовца, ушедшего на войну неженатым.

Там же, под Севастополем , его зацепило во второй раз. Со сквозным ранением, повредившим кости плеча и таза, и тяжелой контузией Попельнюка эвакуировали морем из Крыма в Новороссийск , оттуда — в Кисловодск , в прифронтовой госпиталь.

— Мне и тут повезло, — считает ветеран. — Транспорты доставляли в Крым боеприпасы и продовольствие, в обратный путь их загружали ранеными. Лежали и сидели повсюду — в трюмах, на палубе, на ящиках и рундуках. Отправлялись в ночь, но на подходе к Новороссийску уже светало, а немецкие бомбардировщики только этого и ждали…

В госпитале Кисловодска морского пехотинца заштопали, но несколько мелких осколков — от снаряда и от своих раздробленных костей — извлекать не стали. Чтобы хуже не сделать. С тем и отправили в 323-й отдельный морской батальон, который в октябре 42-го оказался на самом острие немецких атак в районе Туапсе . Очень много советских бойцов полегло на тех хребтах и перевалах, преграждая дорогу врагу. А Павел Попельнюк 18 октября 1942 года был в третий раз ранен — с тяжелым поражением правого плечевого пояса.

Наградной лист на краснофлотца Папельнюка (так, через «а», значится в документе), уже признанного медкомиссией негодным к военной службе, оформили только в августе 44-го. Военком одного из районов Грузии , где находился тогда бывший пулеметчик 323-го отдельного морского батальона, представил его к медали «За отвагу», указав на участие в обороне Севастополя и тяжелых боях под Туапсе.

— А те представления, что оформляли наши командиры еще в Крыму, похоже, ушли на дно — вместе с потопленными транспортами и всем, что на них находилось, — высказывает предположение ветеран. — Ордена и медали, которые у меня есть, вручены уже после войны, когда служил в пограничных войсках…

Да, не удивляйтесь: с 1946-го по 1976-й инвалид войны II группы продолжал службу в отряде пограничных кораблей в Крыму, потом на Кавказе. В звании старшины сверхсрочной службы отвечал за артиллерийское и прочее обеспечение кораблей и пограничных застав.

— Было предложение пойти на офицерские курсы, но я подумал: с моими-то ранениями… Так и остался старшиной. Снаряды, мины, штурманское вооружение — все это было под моим присмотром. А как осень настает, отправлялся с командой матросов делать заготовки на зиму — картошка, овощи. Куда без этого? Тем более когда командир не приказывает, а просит: «Никто лучше тебя, Павел Остапыч, не справится…»

Только в середине 70-х, после операции на почке, оставил он военную службу. А в Москву , к сыну, перебрался с женой лишь в 1989-м, когда в Очамчыри, где в тот момент жили, из-за грузино-абхазского конфликта стало совсем невмоготу.

Медаль «За оборону Кавказа» пришла к фронтовику стараниями товарищей из организации ветеранов пограничной службы, в которой состоит П. О. Попельнюк. Это они направили ходатайство в минобороны , чтобы законная награда была ветерану вручена. Счастливым образом это совпало с Днем ВМФ.

А этот праздник, как и День пограничника, его по праву.