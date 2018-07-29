Торжества по случаю 75-летия образования СВУ и НВМУ пройдут в Москве 22 августа

27 июля в столичном офисе Российского кадетского братства и Международной Ассоциации «Кадетское Братство» состоялось совещание по вопросам подготовки к празднованию 75-летия со дня образования Суворовских военных училищ (СВУ) и Нахимовских военно-морских училищ (НВМУ).

По словам участника встречи, председателя общественной организации «Московские суворовцы», помощника председателя Международной ассоциации «Кадетское братство» Дмитрия Нестерова , собравшиеся обсудили и приняли праздничную программу по поводу 75-летнего юбилея СВУ и НВМУ.

— 22 августа в десять утра на Суворовской площади возле театра Российской Армии будет сбор гостей. Затем планируется возложение цветов к памятникам генералиссимусу А. В. Суворову, воинам-интернационалистам и военным морякам-подводникам, — пояснил Дмитрий Нестеров. — Затем на территории Центрального музея Вооруженных Сил РФ пройдет праздничный концерт и будет развернута полевая кухня с «суворовской» кашей».

Программу праздничных мероприятий утвердили в Департаменте культуры Министерства обороны РФ. Подтверждена и официальная дата праздничных торжеств — 22 августа.

— Мы приглашаем кадет Москвы — как продолжателей исторических традиций служению Отечества с детства, а также всех жителей столицы, которые поддерживают суворовское и кадетское движение в России, — добавил Дмитрий Нестеров.

СПРАВКА

21 августа 1943 года было принято решение Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета Всероссийской коммунистической партии большевиков за № 901 «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». В документе, в частности, говорилось, что для устройства, воспитания и обучения детей воинов Красной армии, партизан, а также советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, необходимо организовать девять суворовских военных училищ типа старых кадетских корпусов по 500 человек в каждом — всего 4500 человек. Срок обучения — семь лет с закрытым пансионатом для воспитанников.