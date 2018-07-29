Чьи миллионы украли из номера депутата Жигарева

Вся страна с интересом следит за любовной драмой депутата фракции ЛДПР Сергея Жигарева . Женатый депутат публично схлестнулся с бывшей любовницей. Пока полицейские подозревают Ольгу Синтюрёву в краже денег у парламентария, News.ru решил выяснить, откуда у избранника народа вдруг появились 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов в номере отеля «Марриотт».

Ранее стало известно, что депутат обвинил бывшую возлюбленную и её бойфренда в краже. Как утверждает политик, он хранил в своём номере крупную сумму денег, которую украла его экс-любовница вместе с новым ухажёром. В распоряжении следователей даже есть видеоплёнка, на которой девушка, похожая на Синтюрёву, обносит сейф парламентария с каким-то мужчиной. Правда, качество записи оставляет желать лучшего: на воровку похожа практически каждая высокая стройная девушка с каштановыми волосами.

Бедный, бедный Сергей

На сайте Госдумы размещена декларация о доходах депутатов. При желании любой может узнать, на что выживают народные избранники. Оказывается, за 2017 год он заработал всего четыре миллиона рублей.

В собственности депутата есть земельный участок площадью 2 248 квадратных метров и дом площадью 872 квадратных метра. В его распоряжении также есть автомобиль Shevrolet Bel Air. Если машина в хорошем состоянии, то её стоимость начинается от восьми миллионов рублей. Жигарев также владеет Волгой ГАЗ-21, Shevrolet Silverado 3500 HD и мотоциклом Ducati Monster 1100. Стоимость этих транспортных средств вполне скромная.

Казалось бы, откуда тогда у столь небогатого парламентария взялись такие огромные деньги в номере отеля. Всё просто: главная кормилица в семье — супруга Сергея Наталья. В 2017 году этой акуле бизнеса удалось заработать более 26 миллионов рублей. За тот же год на балансе у дамы появилось 312 земельных участков, общая площадь которых приблизительно равна 44 футбольным полям.

А передвигаться женщина предпочитает на двух элитных автомобилях Mercedes. Судя по видео, которые появляются в сети, периодически Наталья разрешает покататься на своих Mercedes-benz S450 4MATIC и Mercedes-benz S500. Но в собственность не отдаёт.

Баловень жены

Если верить декларации о доходах, пока Жигарев трудится на благо страны, ему не даёт умереть с голода именно супруга. Тогда удивляет то, как Ольга Синтюрёва описывала ухаживания депутата.

«Он не просто дарил, он покупал мне абсолютно всё, что бы я ни попросила. Дорогие брендовые вещи, шубы, машину. Денег давал столько, сколько я попрошу. Всё, что угодно!» — как-то похвасталась девушка.

Разборки между бывшими любовниками проходят под пристальным вниманием журналистов. Но пока СМИ ничего не известно о том, как Наталья Жигарева относится к похождениям супруга. Возможно, она не в обиде. Но также есть вероятность, что деньги, похищенные из номера «Марриотта» принадлежат именно ей, и женщина хочет вернуть пропажу. Бодаясь с бывшей, депутат выглядит довольно жалко. Возможно, железная бизнес-леди решила, что этого наказания для него будет достаточно. Как говорится, за что боролся — на то и напоролся.