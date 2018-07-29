В Псковской области прошли митинги против повышения пенсионного возраста в 13 муниципалитетах: как сообщает пресс-служба Псковского областного совета профсоюзов, в частности, великолукские профсоюзы поддержали митинг в Великих Луках, который собрал около 200 человек. Председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова приняла участие в митинге против пенсионной реформы в Дедовичах: в нём приняли участие около 90 человек. Она отметила, что пенсионная реформа стала для профсоюзов неожиданностью, информация о ней скрывалась. Но после того, как о повышении пенсионного возраста стало известно, по стране прошли тысячи протестных акций, собрано более 3 миллионов подписей под различными обращениями в органы федеральной власти с требованием не допустить повышения пенсионного возраста. «Стрaну лихорадит. И несмотря на то, что федерaльные СМИ скрывaют информацию о протестных акциях, а работодатели всячески противодействуют, мы намерены продолжать свой протест», — зaявила Михайлова. Она призвала граждан активнее выражать свое мнение, не бояться этого. «Конечно, будет сделано всё, чтобы смягчить протест. Но наша позиция однозначна: несмотря на давление на нас, на возможные оргвыводы в отношении меня, как члена фракции „Единая России“, проголосовавшего против поддержки реформы, мы заявляем, что повышать пенсионный возраст нельзя», — сказала председатель облсовпрофа. Она также призвала депутатов Дедовичского районного Собрания, ранее также не поддержавших реформу, не сдаваться и не менять свое решение, а местных жителей поддержать их на внеочередной сессии, которую собираются провести в понедельник. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».