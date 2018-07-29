Итальянский военный покончил с собой в резиденции Берлускони, сообщили СМИ 

РИМ, 29 июл — РИА Новости. Итальянский военнослужащий совершил суицид во время дежурства в римской резиденции экс-премьера Сильвио Берлускони Палаццо Грациоли, передают местные СМИ.
О мотивах 25-летнего старшего капрала не сообщается. Известно, что он принимал участие в действующей уже несколько лет операции «Безопасные улицы», в рамках которой военные обеспечивают безопасность мест скопления людей и известных зданий.
Как сообщает газета la Repubblica, мужчина покончил с собой в субботу, зайдя с табельным оружием в один из туалетов резиденции Берлускони.
В начале февраля итальянский военный покончил с собой в ходе патрулирования одной из центральных станций римского метро.