Итальянский военный покончил с собой в резиденции Берлускони, сообщили СМИ

О мотивах 25-летнего старшего капрала не сообщается. Известно, что он принимал участие в действующей уже несколько лет операции «Безопасные улицы», в рамках которой военные обеспечивают безопасность мест скопления людей и известных зданий.

Как сообщает газета la Repubblica, мужчина покончил с собой в субботу, зайдя с табельным оружием в один из туалетов резиденции Берлускони.

В начале февраля итальянский военный покончил с собой в ходе патрулирования одной из центральных станций римского метро.