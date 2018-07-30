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Двое подростков ушли из Павловского детского дома и пропали без вести
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Двое подростков ушли из Павловского детского дома и пропали без вести 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Павлове разыскиваются 16-летний Вадим Белов и Коля Иконников, которые пропали без вести в минувшую пятницу, 27 июля. Подростки ушли из санаторного детского дома и до сих пор не вернулись. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Волонтеры просят нижегородцев оказать помощь в поисках пропавших мальчиков. Рост Коли Иконникова 160 см, телосложение худощавое, глаза серо-голубые, волосы темно-русые короткие. Во что был одет подросток на момент исчезновения не уточняется. Вадим Белов ростом 165 см, также худощавый, волосы у него русые короткие, глаза серо-голубые.
Волонтеры просят сообщать всю информацию о пропавших подростках по телефону 291-51-51 или по каналу связи 102 в полицию.
Напомним, молодая мама с полуторогодовалой дочкой пропали в Вадском районе.
Фото: ПСО «Волонтер»
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