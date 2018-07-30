Двое подростков ушли из Павловского детского дома и пропали без вести

В Павлове разыскиваются 16-летний Вадим Белов и Коля Иконников, которые пропали без вести в минувшую пятницу, 27 июля. Подростки ушли из санаторного детского дома и до сих пор не вернулись. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Волонтеры просят нижегородцев оказать помощь в поисках пропавших мальчиков. Рост Коли Иконникова 160 см, телосложение худощавое, глаза серо-голубые, волосы темно-русые короткие. Во что был одет подросток на момент исчезновения не уточняется. Вадим Белов ростом 165 см, также худощавый, волосы у него русые короткие, глаза серо-голубые.

Волонтеры просят сообщать всю информацию о пропавших подростках по телефону 291-51-51 или по каналу связи 102 в полицию.

Напомним, молодая мама с полуторогодовалой дочкой пропали в Вадском районе.

Фото: ПСО «Волонтер»