Фильм RTД о борьбе экологов за филиппинский остров Палаван

RT снял документальный фильм об острове Палаван, где развернулась борьба между экологами и горнодобывающими корпорациями. Палаван находится под защитой ЮНЕСКО и обладает статусом биосферного заповедника. Однако, как заявили активисты, компании нелегальными методами получают разрешения на вырубку реликтовых лесов, чтобы начать добычу полезных ископаемых. Какую роль в этом играют власти региона и почему местные жители оказались заложниками ситуации — в фильме «Рай на продажу».

RT снял документальный фильм об острове Палаван — самой большой провинции Филиппин . Горнодобывающие компании пытаются лишить остров статуса биосферного заповедника. Палаван находится под защитой ЮНЕСКО, однако там за последние годы было уничтожено 60 тыс. гектаров реликтовых лесов. Их место заняли никелевые шахты и плантации.

«Были попытки отменить статус всех заповедных зон Палавана. Большинство политиков не только покрывают эту деятельность, но и энергично в ней участвуют», — заявил съёмочной группе RTД экологический активист Артур Родригес Вентура, бывший руководитель Палаванского совета по устойчивому развитию.

В свою очередь, мэр расположенного на острове муниципалитета Брукс Пойнт Мэри Джин Фелисиано добавила, что горнодобывающие компании дают взятки для того, чтобы получить разрешения на вырубку леса. Согласно закону подобные документы выдаёт муниципалитет или округ, а окончательный вердикт выносится на общественных слушаниях.

«Но ничего этого не было. Кто-то из Министерства окружающей среды и природных ресурсов сказал мне, что некоторые сотрудники ведомства получили по 50 млн песо (около $1 млн) за выдачу разрешения на вырубку леса», — пояснила она в разговоре с RTД.

При этом к незаконной вырубке леса привлекаются представители местных племён. Они получают примерно по 1000 филиппинских песо ($18—20), но если их поймают, то оштрафуют и посадят в тюрьму.

Члены экологической организации Palawan NGO Network Inc. (PNNI) пытаются переломить ситуацию. Группа PNNI появилась в 1991 году. С тех пор активисты изъяли у нелегальных лесорубов около 700 бензопил. Впрочем, они не только ловят браконьеров, но и защищают их в суде, поскольку считают сельских бедняков, идущих на нелегальную вырубку джунглей, жертвами корпораций и коррумпированных политиков.

Кроме того, активисты занимаются их дальнейшим трудоустройством. Некоторые из аборигенов становятся туристическими гидами и сами сообщают экологам о нелегальной вырубке джунглей. Однако за борьбу с индустриализацией можно поплатиться жизнью.

По числу смертей экозащитников Филиппины занимают второе место в мире после Бразилии . В 2017 году в стране убили 47 активистов, в числе которых и те, кто защищал леса Палавана от вырубки.

Новый фильм RTД «Рай на продажу» расскажет, кто заинтересован в вырубке лесов, что происходит на Палаване и почему местные жители оказались заложниками ситуации.

Смотрите полную версию фильма на канале RTД.