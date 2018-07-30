Ещё
Деревянный храм заложили на вершине горы в Кисловодске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле

Деревянный храм заложили на вершине горы в Кисловодске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Храм равноапостольного князя Владимира заложили в Кисловодске в День крещения Руси, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Пятигорской и Черкесской епархии.
Деревянную церковь построят на одной из самых высоких точек города — на горе Пикет, возвышающейся над уровнем моря на 1 000 метров. Она будет располагаться на территории строящегося санатория «Петергоф».
Закладной камень будущего храма освятил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. В основание церкви заложили капсулу с грамотой. Кроме того, священник отслужил молебен в честь Дня крещения Руси и закладки новой церкви и призвал почтить память погибшего первого устроителя санатория, на территории которого появится культовое сооружение.
Подобные храмы из дерева уже украшают санатории «Луч» и «Вилла Арнест». Священнослужители считают, что церкви обязательно должны быть при здравницах, чтобы, врачуя тело, отдыхающие не забывали о своей бессмертной душе.
АиФ Ставрополье: последние новости
Стихия разгромила Кисловодск и оставила горожан без света Агрессивного ставропольского енота поймали спасатели За пучок амброзии в Пятигорске платят 14,5 рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле114
Крымский мост покорил сердца украинцев152
Россия отказалась от «Русланов»37
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле150
Видео
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
05:52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Общество
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Почему в Турции обижают русских туристок
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение