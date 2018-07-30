Деревянный храм заложили на вершине горы в Кисловодске

Храм равноапостольного князя Владимира заложили в Кисловодске в День крещения Руси, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Пятигорской и Черкесской епархии.

Деревянную церковь построят на одной из самых высоких точек города — на горе Пикет, возвышающейся над уровнем моря на 1 000 метров. Она будет располагаться на территории строящегося санатория «Петергоф».

Закладной камень будущего храма освятил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. В основание церкви заложили капсулу с грамотой. Кроме того, священник отслужил молебен в честь Дня крещения Руси и закладки новой церкви и призвал почтить память погибшего первого устроителя санатория, на территории которого появится культовое сооружение.

Подобные храмы из дерева уже украшают санатории «Луч» и «Вилла Арнест». Священнослужители считают, что церкви обязательно должны быть при здравницах, чтобы, врачуя тело, отдыхающие не забывали о своей бессмертной душе.