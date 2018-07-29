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Систему водоснабжения проверили на прочность
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Систему водоснабжения проверили на прочность 

Вечерняя Москва 59 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
4 августа, в районе Метрогородок Восточного округа столицы после короткого перерыва вновь включат горячую воду. Это значит, что гидравлические испытания закончены и все здания района к отопительному сезону готовы.
Специалисты публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания», которые обеспечивают теплом и горячей водой более 70 тысяч зданий, в том числе более 33 тысяч жилых домов, начали гидравлические испытания еще в мае.
Мало кто знает, что подобные испытания включают в себя проверку тепловых сетей, в ходе исследования их прочности и плотности. Профилактические работы проходят в несколько этапов, на первом в течение 12–15 часов температуру воды снижают до сорока градусов. На втором медленно повышают давления в трубах до 20 атмосфер и удерживают два часа, при этом делая замеры параметров по контрольным точкам. Причем давление не должно падать ниже 16 атмосфер.
— Если параметры не отклоняются от нормы — испытания считаются успешными, — говорит заместитель главного инженера по магистральным тепловым сетям ПАО «МОЭК» Роман Коровин.
На каждую трубу бригада мастеров тратит примерно пять часов. Для нагнетания давления используются передвижные насосы, которые подключают к тепловой сети. Второй этап на этом завершается и начинается осмотр тепловых сетей и ремонт дефектных участков, которые были выявлены во время диагностических работ. Система отопления в столице централизованная, благодаря чему специалисты всегда могут построить резервную схему теплоснабжения.
К отопительному сезону 2018/19 года готовы 16 465 зданий, это более 23 процентов от общего количества вверенных МОЭК зданий, 12 464 из них жилые.
В итоге ремонтные и профилактические работы проведены на более чем 50 процентах тепловых сетей столицы.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Зенин, заместитель управляющего директора «МОЭК»:
— Сейчас проходит активная фаза подготовки к отопительному сезону 2018/19 года. Все работы в данный момент идут по утвержденному графику. Уже подготовлено порядка 4,5 тысячи километров магистральных сетей. Это более 57% от общей протяженности. И разводящих сетей — 3,8 тысячи километров, что составляет 48%. Проводятся капитальный ремонт, сезонное обслуживание и гидравлические испытания, в рамках которых в коммуникациях искусственно создается высокое давление до 20 атмосфер. Повышение давления позволяет исключить опасные зоны и аварийные моменты.
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