Систему водоснабжения проверили на прочность

4 августа, в районе Метрогородок Восточного округа столицы после короткого перерыва вновь включат горячую воду. Это значит, что гидравлические испытания закончены и все здания района к отопительному сезону готовы.

Специалисты публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» , которые обеспечивают теплом и горячей водой более 70 тысяч зданий, в том числе более 33 тысяч жилых домов, начали гидравлические испытания еще в мае.

Мало кто знает, что подобные испытания включают в себя проверку тепловых сетей, в ходе исследования их прочности и плотности. Профилактические работы проходят в несколько этапов, на первом в течение 12–15 часов температуру воды снижают до сорока градусов. На втором медленно повышают давления в трубах до 20 атмосфер и удерживают два часа, при этом делая замеры параметров по контрольным точкам. Причем давление не должно падать ниже 16 атмосфер.

— Если параметры не отклоняются от нормы — испытания считаются успешными, — говорит заместитель главного инженера по магистральным тепловым сетям ПАО «МОЭК» Роман Коровин.

На каждую трубу бригада мастеров тратит примерно пять часов. Для нагнетания давления используются передвижные насосы, которые подключают к тепловой сети. Второй этап на этом завершается и начинается осмотр тепловых сетей и ремонт дефектных участков, которые были выявлены во время диагностических работ. Система отопления в столице централизованная, благодаря чему специалисты всегда могут построить резервную схему теплоснабжения.

К отопительному сезону 2018/19 года готовы 16 465 зданий, это более 23 процентов от общего количества вверенных МОЭК зданий, 12 464 из них жилые.

В итоге ремонтные и профилактические работы проведены на более чем 50 процентах тепловых сетей столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Сейчас проходит активная фаза подготовки к отопительному сезону 2018/19 года. Все работы в данный момент идут по утвержденному графику. Уже подготовлено порядка 4,5 тысячи километров магистральных сетей. Это более 57% от общей протяженности. И разводящих сетей — 3,8 тысячи километров, что составляет 48%. Проводятся капитальный ремонт, сезонное обслуживание и гидравлические испытания, в рамках которых в коммуникациях искусственно создается высокое давление до 20 атмосфер. Повышение давления позволяет исключить опасные зоны и аварийные моменты.