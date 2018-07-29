Самодельный пулемёт Максим продает житель Таганрога

73-летний Григорий П. давно вышел на пенсию, но любимое увлечение не оставил. Он изготавливает модели оружия времен Великой Отечественной войны, также он участвует в поиске погибших во времена ВОВ солдат.

Самодельный пулемет Максим пенсионер продает на известном ресурсе за 60 тысяч рублей. Деревянную копию Григорий продает не из желания заработать, он собирает средства на устройство для поиска погибших во времена войны солдат. Пенсионер отмечает, что работал над моделью несколько месяцев, скрупулёзно выверяя все детали.