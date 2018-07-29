День ВМФ празднуют в Санкт-Петербурге

«Для Санкт-Петербурга это не просто праздник. Именно здесь, в нашем городе, ковалась история и слава Военно-Морского Флота. В Санкт-Петербурге высоко ценят морскую службу», — сказал Полтавченко.

Вечером жители города смогут увидеть салют, сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.