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День ВМФ празднуют в Санкт-Петербурге
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День ВМФ празднуют в Санкт-Петербурге 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Концерт, посвящённый Дню Военно-Морского Флота, проходит на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Всех участников праздника поздравили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.
«Для Санкт-Петербурга это не просто праздник. Именно здесь, в нашем городе, ковалась история и слава Военно-Морского Флота. В Санкт-Петербурге высоко ценят морскую службу», — сказал Полтавченко.
Вечером жители города смогут увидеть салют, сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу побывали в Петропавловском соборе перед началом военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Там находится усыпальница российских императоров.
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