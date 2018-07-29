Вице-президент США заявил, что арестованный в Турции Брансон невиновен

"Пастор Брансон — невиновный человек", — утверждал он. "Нет никаких заслуживающих доверия доказательств правонарушений с его стороны", — отметил Пенс. Вице-президент приветствовал недавний перевод Брансона под домашний арест, однако заявил, что этого недостаточно.

Пенс также в очередной раз подтвердил намерение США ввести санкции в отношении Турции в случае, если пастор не будет отпущен на свободу, о чем ранее уже говорил как сам вице-президент, так и глава Белого дома Дональд Трамп . "Соединенные Штаты готовы ввести санкции в отношении Турции, если пастор Брансон не будет освобожден", — отметил Пенс.

Протестантский пастор, проживавший в районе турецкого Измира, был арестован в прошлом году. Его обвиняют в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и "террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой в 2016 году.

7 мая этого года Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы. 25 июля его перевели под домашний арест. Следующее заседание суда, на котором будет рассмотрено его дело, пройдет в Измире 12 октября.