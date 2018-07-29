Ещё
Вице-президент США заявил, что арестованный в Турции Брансон невиновен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вице-президент США заявил, что арестованный в Турции Брансон невиновен 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс заявил об отсутствии заслуживающих доверия доказательств правонарушений со стороны пастора Эндрю Брансона, находящегося под арестом в Турции. В связи с этим Анкара должна немедленно освободить его, подчеркнул Пенс, выступая в воскресенье на телеканале Fox News.
"Пастор Брансон — невиновный человек", — утверждал он. "Нет никаких заслуживающих доверия доказательств правонарушений с его стороны", — отметил Пенс. Вице-президент приветствовал недавний перевод Брансона под домашний арест, однако заявил, что этого недостаточно.
Пенс также в очередной раз подтвердил намерение США ввести санкции в отношении Турции в случае, если пастор не будет отпущен на свободу, о чем ранее уже говорил как сам вице-президент, так и глава Белого дома Дональд Трамп. "Соединенные Штаты готовы ввести санкции в отношении Турции, если пастор Брансон не будет освобожден", — отметил Пенс.
Протестантский пастор, проживавший в районе турецкого Измира, был арестован в прошлом году. Его обвиняют в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и "террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой в 2016 году.
7 мая этого года Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы. 25 июля его перевели под домашний арест. Следующее заседание суда, на котором будет рассмотрено его дело, пройдет в Измире 12 октября.
Трамп ранее заявил, что США введут санкции в отношении Турции в случае, если пастор не вернется в США. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео в пятницу сообщил, что Турция "не собирается склоняться перед чьими-либо угрозами, а верховенство закона относится ко всем без исключения".
ТАСС: последние новости
NYT: Мюллер ищет в твитах Трампа доказательства попыток замять расследование по РФ Команда России победила на первом этапе конкурса "Мастер-оружейник" в рамках АрМИ-2018 Ингушетия планирует представить в Индии свой инвестиционный потенциал
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возмутившему Сеть Порошенко преподали урок истории111
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»860
Три сестры зарезали своего отца-насильника160
У Кобзона заподозрили метастазы166
На Украине нашли странный способ уйти от России299
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение