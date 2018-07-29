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Курян приглашают прокатиться на трамвае-книгочее
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Курян приглашают прокатиться на трамвае-книгочее 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Необычный транспорт стартует 30 июля в 11:00 от площади Дзержинского,
далее — по маршруту № 3 от остановки пл. Дзержинского — АООТ
Курскхимволокно — автовокзал — пл. Дзержинского.
Эту необычную поездку приготовили для гостей и жителей города
Централизованная система библиотек города Курска» и МУП «Курскэлектротранс».
Посвящена она будет международному дню дружбы, который отмечается в этот день.
В салоне будут развешены яркие информационные плакаты, цитаты и  высказывания, посвящённые празднику. Организаторы представят пассажирам
произведения о крепкой дружбе и настоящих друзьях. Среди них — «Три  мушкетера» А. Дюма, «Гардемарины, вперед!» Н. Соротокиной, «Два капитана»
В. Каверина, «Сердца трех» Д. Лондона, «Тимур и его команда» А. Гайдара и  др. Курские поэты прочтут свои произведения.
По традиции в «Трамвае-книгочее» будут выбран «счастливый пассажир».
Первый, вошедший на остановке «Проспект Дружбы», станет обладателем подарка
от организаторов проекта.
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