Курян приглашают прокатиться на трамвае-книгочее 

Необычный транспорт стартует 30 июля в 11:00 от площади Дзержинского,
далее — по маршруту № 3 от остановки пл. Дзержинского — АООТ
Курскхимволокно — автовокзал — пл. Дзержинского.
Эту необычную поездку приготовили для гостей и жителей города
Централизованная система библиотек города Курска» и МУП «Курскэлектротранс».
Посвящена она будет международному дню дружбы, который отмечается в этот день.
В салоне будут развешены яркие информационные плакаты, цитаты и высказывания, посвящённые празднику. Организаторы представят пассажирам
произведения о крепкой дружбе и настоящих друзьях. Среди них — «Три мушкетера» А. Дюма, «Гардемарины, вперед!» Н. Соротокиной, «Два капитана»
В. Каверина, «Сердца трех» Д. Лондона, «Тимур и его команда» А. Гайдара и др. Курские поэты прочтут свои произведения.
По традиции в «Трамвае-книгочее» будут выбран «счастливый пассажир».
Первый, вошедший на остановке «Проспект Дружбы», станет обладателем подарка
от организаторов проекта.