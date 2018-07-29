Курян приглашают прокатиться на трамвае-книгочее

Необычный транспорт стартует 30 июля в 11:00 от площади Дзержинского,

далее — по маршруту № 3 от остановки пл. Дзержинского — АООТ

Курскхимволокно — автовокзал — пл. Дзержинского.

Эту необычную поездку приготовили для гостей и жителей города

Централизованная система библиотек города Курска » и МУП «Курскэлектротранс».

Посвящена она будет международному дню дружбы, который отмечается в этот день.

В салоне будут развешены яркие информационные плакаты, цитаты и высказывания, посвящённые празднику. Организаторы представят пассажирам

произведения о крепкой дружбе и настоящих друзьях. Среди них — «Три мушкетера» А. Дюма, «Гардемарины, вперед!» Н. Соротокиной, «Два капитана»

В. Каверина, «Сердца трех» Д. Лондона, «Тимур и его команда» А. Гайдара и др. Курские поэты прочтут свои произведения.

По традиции в «Трамвае-книгочее» будут выбран «счастливый пассажир».

Первый, вошедший на остановке «Проспект Дружбы», станет обладателем подарка

от организаторов проекта.