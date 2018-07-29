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На социальные программы в Курской области было направлено больше 120 млн рублей
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На социальные программы в Курской области было направлено больше 120 млн рублей 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Это информация была озвучена на заседании администрации Курской области.
Сумма была направлена на социальные программы с 2014 по 2017 год.
— Это позволило провести капитальный ремонт сооружений и систем
жизнеобеспечения во всех организациях социального обслуживания граждан,
приобрести 19 машин для перевозки обслуживаемых граждан, в том числе
маломобильных категорий, комментирует председатель областного комитета
социального обеспечения Светлана Ковалева.
Пожилые куряне получают 19 видов социальных выплат. Ежегодно на это  тратиться более 800 млн рублей. Одинокие пожилые люди устраиваются в  приемные семьи. На сегодняшний день таких в регионе больше 130.
Кроме того, очень востребованы услуги сиделок. Организованы выездные
мобильные бригады соцработников, есть прокат технических средств
реабилитации, предоставляются услуги социального такси, организована помощь
добровольцев.
Но главное, что курские пенсионеры имеют возможность вести активный образ
жизни. Например, стать слушателем «Университета пожилого человека» или  участником общественного движения «Пожилые помогают пожилым», принять
участие в других мероприятиях, которые регулярно организуются в городах и  районах Курской области — подчеркнула Светлана Ковалева.
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