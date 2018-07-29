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В Ереване погасили почтовую марку «Горис: культурная столица СНГ»
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В Ереване погасили почтовую марку «Горис: культурная столица СНГ» 

Мир24 1 час назад
В Ереване состоялось гашение почтовой марки, посвященной культурной столице СНГ. На ней изображен город Горис. Он знаменит своими пещерами, красными крышами домов и арочными окнами. Но главным символом города являются колокола, которые встречают туристов на въезде.
«В Горисе до ноября предусмотрены различные мероприятия: театральные представления, концерты, фотовыставки, выставки предметов ручной работы», — рассказала заместитель министра культуры Армении Назени Гарибян.
«На закрытие же предусматривается симпозиум для скульпторов из стран СНГ. Целый месяц они будут гостить и творить в Армении, после чего свои произведения они оставят в подарок городу Горису», — добавила она.
Всего таких марок выпущено 30 тысяч.
Напомним, ранее почтовая марка из Беларуси была признана одной из красивейших в мире.
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