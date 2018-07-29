В Ереване погасили почтовую марку «Горис: культурная столица СНГ»

Ереване состоялось гашение почтовой марки, посвященной культурной столице СНГ. На ней изображен город Горис . Он знаменит своими пещерами, красными крышами домов и арочными окнами. Но главным символом города являются колокола, которые встречают туристов на въезде.

«В Горисе до ноября предусмотрены различные мероприятия: театральные представления, концерты, фотовыставки, выставки предметов ручной работы», — рассказала заместитель министра культуры Армении Назени Гарибян.

«На закрытие же предусматривается симпозиум для скульпторов из стран СНГ. Целый месяц они будут гостить и творить в Армении, после чего свои произведения они оставят в подарок городу Горису», — добавила она.

Всего таких марок выпущено 30 тысяч.

Напомним, ранее почтовая марка из Беларуси была признана одной из красивейших в мире.

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