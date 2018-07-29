В Севастополе на день изменят схему движения катеров

"Движение катеров по маршрутам Графская пристань — площадь Захарова и Графская пристань — Инкерман будет осуществляться из Артбухты. В связи с этим график движения всех маршрутов городских катеров будет изменен", — уточнили власти.

В связи с этим в правительстве рекомендуют жителям и гостям Севастополя следить за объявлениями и планировать поездки заранее.