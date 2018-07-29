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Более 40 новых камер видеонаблюдения появятся в Мытищах
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Более 40 новых камер видеонаблюдения появятся в Мытищах 

360tv.ru 1 час назад
Новые видеокамеры появятся в ближайшие два месяца в Мытищах в рамках реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья». Об этом сообщили на официальном сайте городской администрации.
В августе и сентябре 2018 года планируется установка 47 видеокамер в микрорайоне «Строитель», по улице 2-я Институтская, на станции Тайнинская и подземном переходе около станции, в поселке Поведники, на железнодорожном переезде по улице Силикатная.
«Всего на территории округа установлено 840 видеокамер. Подключено и функционирует — 733. Проходят этапы согласования и подключения 107 камер», — уточнил начальник управления территориальной безопасности и противодействия коррупции Олег Ванюков.
При этом из них за счет средств муниципалитета установили 418 видеокамер.
По словам начальника управления территориальной безопасности и противодействия коррупции Олега Ванюкова, сейчас в Мытищах согласовывают места для установки видеокамер в подъездах, лифтах, придомовых территориях, стоянках, въездах в микрорайон строящихся многоквартирных домов.
Систему «Безопасный регион» ввели для профилактики и повышения раскрываемости правонарушений регионе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Видеоконтроль в общественных местах и на социально значимых объектах проводят в целях безопасности.
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