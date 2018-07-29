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Саратовское правительство решило потратить на ремонт вертолета 15,6 миллиона рублей
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Саратовское правительство решило потратить на ремонт вертолета 15,6 миллиона рублей 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Государственному учреждению Саратовской области «Транспортное управление», которое, в числе прочего, обслуживает членов регионального правительства во главе с губернатором Валерием Радаевым, потребовались услуги по ремонту вертолета стоимостью 15,6 миллиона рублей.
Соответствующее извещение было опубликовано на сайте единой информационной системы в сфере закупок в субботу, 28 июля. За эти деньги подрядчику необходимо будет в 50-дневный срок со дня заключения договора выполнить работы по капитальному ремонту двигателей, замене втулки несущего винта и предполетной подготовке вертолета Ми-8Т (П).
Источником финансирования является «субсидия из областного бюджета на иные цели». Каких-либо конкурсных процедур, направленных на снижение стоимости контракта, проводится не будет, закупка осуществляется методом «у единственного поставщика». Такое решение было принято на основании постановления суженного заседания правительства Саратовской области №11-С от 29 июня 2018 года. Информация о будущем подрядчике пока не опубликована.
Ранее сообщалось, что час воздушных полетов губернатора Валерия Радаева с помощью вертолета в 2017 году обходился областному бюджетув 100 тысяч рублей. При этом тогда речь шла об арендованном воздушном судне — контракт на вертолетные перевозки «Транспортное управление»заключилос АО «Авиационная компания Конверс Авиа» из Тверской области.
На вертолете, в частности, тогда еще врио губернатора незадолго перед выборами главы региона прилетел в село Нижняя Покровка Перелюбского района. В рамках визита Радаев посетил одно из расположенных там сельхозпредприятий, местный Дом культуры, школу, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. Местные жители попросили гостя поспособствовать решению вопроса в прокладке асфальтированной дороги до населенного пункта.
Напомним, в середине мая этого года «Транспортное управление» объявило еще один дорогостоящий тендер. Согласно ему, для саратовских чиновников планировалось купить десять черных Toyota Camry с кожаным салоном не дороже 1,864 миллиона рублей за штуку, а также еще восемь аналогичных автомобилей попроще (без кожаного салона и с менее мощным двигателем) максимальной стоимостью 1,542 миллиона рублей каждый. Начальная (максимальная) цена контрактов составляла в общей сложности 30,9 миллиона рублей (18,6 и 12,3 миллиона рублей соответственно).
Победителем обоих конкурсов, предложившим чиновникам автомобили по самой выгодной цене, стало ООО «Измайлово»: 16,6 миллиона рублей за партию в 10 Toyota Camry и чуть более 10,6 миллиона за оставшиеся восемь. Это оказалось в общей сложности на 3,7 миллиона рублей дешевле планировавшего изначально, однако при заключении контракта на «сэкономленные» в результате конкурсных процедур деньги чиновники решили купить для саратовской политической элитыеще две Toyota Camryпо предложенной автодилером цене. Одну из таких машинполучилв свое распоряжение вице-губернатор Игорь Пивоваров.
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