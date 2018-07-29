Саратовское правительство решило потратить на ремонт вертолета 15,6 миллиона рублей

Государственному учреждению Саратовской области «Транспортное управление», которое, в числе прочего, обслуживает членов регионального правительства во главе с губернатором Валерием Радаевым , потребовались услуги по ремонту вертолета стоимостью 15,6 миллиона рублей.

Соответствующее извещение было опубликовано на сайте единой информационной системы в сфере закупок в субботу, 28 июля. За эти деньги подрядчику необходимо будет в 50-дневный срок со дня заключения договора выполнить работы по капитальному ремонту двигателей, замене втулки несущего винта и предполетной подготовке вертолета Ми-8Т (П).

Источником финансирования является «субсидия из областного бюджета на иные цели». Каких-либо конкурсных процедур, направленных на снижение стоимости контракта, проводится не будет, закупка осуществляется методом «у единственного поставщика». Такое решение было принято на основании постановления суженного заседания правительства Саратовской области №11-С от 29 июня 2018 года. Информация о будущем подрядчике пока не опубликована.

Ранее сообщалось, что час воздушных полетов губернатора Валерия Радаева с помощью вертолета в 2017 году обходился областному бюджетув 100 тысяч рублей. При этом тогда речь шла об арендованном воздушном судне — контракт на вертолетные перевозки «Транспортное управление»заключилос АО «Авиационная компания Конверс Авиа» из Тверской области

На вертолете, в частности, тогда еще врио губернатора незадолго перед выборами главы региона прилетел в село Нижняя Покровка Перелюбского района. В рамках визита Радаев посетил одно из расположенных там сельхозпредприятий, местный Дом культуры, школу, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. Местные жители попросили гостя поспособствовать решению вопроса в прокладке асфальтированной дороги до населенного пункта.

Напомним, в середине мая этого года «Транспортное управление» объявило еще один дорогостоящий тендер. Согласно ему, для саратовских чиновников планировалось купить десять черных Toyota Camry с кожаным салоном не дороже 1,864 миллиона рублей за штуку, а также еще восемь аналогичных автомобилей попроще (без кожаного салона и с менее мощным двигателем) максимальной стоимостью 1,542 миллиона рублей каждый. Начальная (максимальная) цена контрактов составляла в общей сложности 30,9 миллиона рублей (18,6 и 12,3 миллиона рублей соответственно).