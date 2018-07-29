На улице Солнечной в Самаре отменили строительство высотки и начали засыпать котлован

Строительная техника приехала на Солнечную

Первые КАМАЗы с землёй появились на этой неделе на улице Солнечной, 51А в Самаре . Они начали засыпать котлован, раскопанный ещё в 2015 году. Таким образом, жители улицы Солнечной всё-таки остановили точечную застройку на территории микрорайона.

— Многолетние споры и суды не прошли даром. Жители невероятно рады и контролируют каждый привоз земли! Надеемся, что засыпка осуществляется в соответствии со всеми нормами и правилами, — поделился один из горожан в твиттере.

Работы идут полным ходом

Четыре года назад компания «Самарский монолит» начала строительство 18-этажного здания на улице Солнечной, недалеко от её пересечения с проспектом Кирова. Местные жители выступили против: строить планировалось буквально в метре от территории детского садика. Люди обратились в правоохранительные структуры и даже выходили на митинг.

В результате мэрия Самары отменила разрешение на строительство высотки. Собственника обязали вернуть территории прежний облик. Это решение застройщик выполнять не торопился. Компания несколько раз пыталась легализовать стройку. И только сейчас, спустя четыре года, котлован начали засыпать.