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Ингушетия планирует представить в Индии свой инвестиционный потенциал
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Ингушетия планирует представить в Индии свой инвестиционный потенциал 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 29 июля. /ТАСС/. Инвестиционный потенциал Ингушетии намерен представить в октябре в Индии глава республики Юнус-Бек Евкуров, в рамках визита российской делегации в Индию.
"Во время визита индийской делегации в республику от них поступило рабочее предложение презентовать Ингушетию и наши инвестиционные возможности на площадке посольства Индии в Москве и там же получить ответы на вопросы, касающиеся возможностей их стороны и принять участие в визите официальной делегации России в Индию, где мы сможем представить свой инвестпортфель. Все это будет осенью, и в Индию я планирую отправиться в составе российской делегации в октябре", — сообщил ТАСС Евкуров.
По его словам, первостепенной задачей властей является обеспечение всех условий для реализации проекта по строительству в Ингушетии индийским инвестором предприятия по производству офтальмологической продукции.
"На сегодняшний день важно, чтобы они поддержали этот первый проект, чтобы мы совместно его реализовали, это предприятие по производству офтальмологической продукции. Мы предоставим все условия, чтобы инвестор реализовал этот проект в нашем регионе, а далее уже можно думать о других проектах. Мы должны изучить Индию и представить им нашу республику", — добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что власти Ингушетии на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение с индийской компанией «Вартамана Интернэшнл Тредерс», в рамках которого в республике будет построено предприятие по производству офтальмологической продукции с объемом инвестиций 200 млн рублей, срок реализации проекта — с 2018 по 2020 год.
С 19-20 июля в Ингушетии побывали представители посольства Индии в России во главе с полномочным министром в ранге посла Гангадхараном Баласубраманианом. В рамках двухдневного визита Ингушетия и Индия достигли первоначальных договоренностей о сотрудничестве в сфере туризма, образования и культуры.
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