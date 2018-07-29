Первые паломники из Крыма отправятся в хадж через неделю

СИМФЕРОПОЛЬ , 29 июл — РИА Новости Крым . Первая группа мусульманских паломников из Крыма отправится в хадж 3 августа, а последняя покинет полуостров, предположительно, 15 августа. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал специалист отдела координации деятельности религиозных общин Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя , преподаватель исламских наук Ридван Максудов.

Он отметил, что все паломники прошли предварительную подготовку и получили необходимые документы.

"Мы проводим семинары для паломников, подсказываем, что брать с собой в дорогу, вплоть до того — какую обувь и одежду. На сегодняшний день и власти Крыма, и руководство страны помогают в том, чтобы все паломники могли получить загранпаспорта. Для паломника в ФМС открывается отдельное окно, где он может оформить документ без очереди. Кроме того, каждому делают прививку от менингита. Минздрав при поддержке государства покупает эту вакцину за свой счет. Определяем больницу, говорим время, и паломник приходит туда на вакцинацию. Им также не нужно бегать за справкой, что они сделали прививку. Ее автоматически нам отправляет Духовное управление мусульман , ее вкладывают в готовые загранпаспорта с визой, и при вылете паломнику в руки вручается готовый пакет документ", — сообщил Максудов.

По его словам, каждый паломник будет находиться на территории Саудовской Аравии от 20 до 30 дней. Для крымских мусульман подготовили несколько пакетов: от эконома до бизнес-класса.

"Минимальный хадж обходится в 3 тыс. долларов, бизнес-пакет — в 3,7 тыс. долларов. Из-за того, что каждый год количество паломников растет, Саудовская Аравия ставит квоты, если это не помогает, ставит определенные условия. Например, если человек едет в хадж вторично, к основной стоимости он должен дополнительно заплатить 550 долларов", — подчеркнул представитель ДУМК.

Кроме того, он сообщил, что ежегодно увеличивается количество женщин, которые отправляются по святым местам. Однако в хадж они могут отправиться только в сопровождении мужа, отца, брата или сына.

"Среди паломников 25-30% составляют женщины. Их количество растет. На это еще влияет то, что Саудовская Аравия уменьшила возраст, с которого женщина может отправляться в хадж без сопровождения, — до 45 лет. С этого возраста она может совершать паломничество сама или с группой женщин", — добавил Максудов.