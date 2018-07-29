Участница форума «Волга-Янцзы»: «Пусть между Россией и Китаем царят мир и любовь»

Так, в одной из смен участникам давали задания изготовить куклу-оберег и назвать ее русским имением. Выполнить задачу студентам помогали волонтеры серебряного возраста. Они читали китайцам стихи, исполнили с ними песню «Катюша.

»Мне нравится общаться с русскими студентами и волонтерами. Они доброжелательны и открыты для общения. Они помогаю мне больше узнавать о российской культуре", — делится студентка из Хэфэя Гао Динъи. Ее команда создала две куклы, и назвала и «Россия» и «Китай». «Пусть между нашими странами царят только мир и любовь», — сказала студентка.