Дмитрий Азаров: «Реконструкци битвы Тимура и Тохтамыша должна стать одним из центров событийного туризма в Самарской области»

Фестивальную площадку в 2018 г. посетил руководитель Самарской области Дмитрий Азаров . Глава региона осмотрел ярмарку ремесленников, пообщался с реконструкторами и гостями праздника.

"Когда-то этот фестиваль родился как общественная инициатива. Все что делается инициативными людьми, которые увлечены определенной темой, историей, краеведением — заслуживает внимания и поддержки со стороны региональных властей", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что битва Тимура и Тохтамыша — одно из крупнейших средневековых сражений в мире. По оценкам историков участие в ней приняли более полумиллиона человек.

"Это заслуживает того, чтобы мы как минимум хранили память об этом событии, это событие — часть мировой истории, произошедшее на территории нашего региона", — отметил Дмитрий Азаров.

Руководитель области обратил внимание, что фестиваль в Красноярском районе вызывает интерес не только у жителей региона, но и соседних областей.

"Я уверен, что это может стать одним из центром событийного туризма на территории Самарской области. А все, что интересно людям, что может создавать дополнительные условия для развития экономики, находится в зоне внимания региональных властей", — подчеркнул Дмитрий Азаров.