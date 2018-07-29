Изучить столицу. Заслуживающие посещения локации Москвы

Увидеть Москву можно, увы, не отовсюду. На сайте «Активного гражданина» даже идет голосование по выбору обзорных мест «влюбиться в Москву».

Конечно, у нас есть площадки, откуда открываются потрясающие виды.

Корреспондент «Вечерки» прошелся по самым интересным, заручившись поддержкой историка и москвоведа Александра Васькина.

— С одной стороны, в Москве есть точки, куда люди специально приезжают полюбоваться видами, например, Воробьевы горы. С другой — есть такие места, исконно московские, которых нет в путеводителях, но где можно поймать необычный ракурс. Это хорошо, когда москвичи открывают для себя интересные уголки, — говорит Васькин.

ЦЕНТР

В самом центре Москвы есть много мест, откуда можно увидеть старый город. При этом они открыты для посещения.

— Прекрасные виды на отдельные здания или целые панорамы открываются, например, с крыши храма Христа Спасителя , из ресторана гостиницы «Украина» и других мест. Говорят же, что Москва построена на семи холмах, поэтому высоких точек в центре, откуда взору открывается город, много, — утверждает Васькин.

Колокольня Ивана Великого

Чтобы попасть на обзорную площадку колокольни, придется подняться вверх по 137 крутым ступеням — лифта здесь нет и не будет.

С высоты 25 метров хорошо виден сам Кремль, открываются виды на центр города.

Колокольня открыта с 15 мая по 30 сентября ежедневно, кроме четверга. Вход по билетам, которые продаются в кассах Музеев Московского Кремля в Александровском саду.

Парк «Зарядье»

В новом парке есть сразу две обзорные точки. Это уже ставший знаменитым парящий мост, который нависает над Москвой-рекой.

Отсюда видны Кремль, высотка на Котельнической набережной, Торговые ряды. Необычная панорама открывается и с верхних рядов амфитеатра «Зарядья».

Храм Христа Спасителя

На крыше храма расположены сразу четыре смотровые площадки. Здесь, на высоте 40 метров, можно открыть для себя панорамный вид на Кремль, набережные Москвы-реки, фабрику «Красный Октябрь» , памятник Петру Первому, а также знаменитый Дом на набережной.

Патриарший мост

Рядом с храмом Христа Спасителя находится Патриарший мост, откуда открывается одна из лучших панорам на центр города.

Особенно хорошо здесь гулять вечером, когда в водах Москвы-реки отражаются огни сотен установленных здесь фонарей.

Центральный детский магазин

На его крыше есть смотровая площадка! Отсюда видны Кремль, Политехнический музей (жаль, он на реконструкции), Лубянская площадь и крыши старого города. Площадка бесплатна для посещения каждый день с 10:00 до 21:30. Попасть сюда можно через Музей детства, который находится в магазине.

Гостиница «Украина»

Смотровая площадка была открыта еще в советские времена. Находится она в ресторане на 33-м этаже и работает круглый год. Увидеть отсюда можно легендарные сталинские высотки, а также «Москву-Сити».

С ВЫСОТЫ

В Москве много высотных зданий, в некоторых из них расположились смотровые площадки.

— Потрясающие воображение виды открываются с небоскребов в «МосквеСити». Не стоит сбрасывать со счетов построенную еще в советские времена Останкинскую телебашню, откуда город виден как на ладони, — говорит Васькин.

Башня «Федерация»

В самом высоком московском небоскребе разместилась самая высокая обзорная площадка Европы — «Панорама 360». Название представляет собой игру слов — 360 одновременно и высота, на которой находится площадка, и угол обзора.

И действительно, с крытой площадки на 89-м этаже «Федерации» столицу можно осмотреть со всех сторон — панорама здесь круговая.

Башня «Око»

Смотровая площадка на 86-м этаже, 354 метра над землей. Вид, который открывается перед глазами посетителей, буквально захватывает дух.

Останкинская телебашня

Третья по высоте смотровая площадка, 337 метров. Как и в башне «Федерация», панорама здесь круговая. Площадка застеклена и работает круглый год. А доставляет гостей в нее скоростной лифт — путь наверх занимает всего семь секунд.

Башня «Империя»

Здесь, на высоте 215 метров, расположился музей делового центра.

Посетители смогут не только взглянуть на Москву с высоты птичьего полета, но и узнать о том, как выглядела столица в далеком прошлом — среди экспонатов богатой экспозиции есть и панорамный снимок города, сделанный в 1867 году.

К слову, работает прекрасная смотровая зона ежедневно.