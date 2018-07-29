Парки «тают». Что происходит с зелёной зоной в Янтарном?

Прокуратура проводит проверку по обращению общественников. По их мнению, в Янтарном части парка им. Беккера грозит застройка.

Отдадут под коттеджи?

В конце прошлого года жители Янтарного уже пресекали попытку отрезать кусок парка, объекта культуры местного значения. Они заметили, что от него отмежёван участок (№39:22:010007:918) примерно в полтора гектара, а вместо «парка» в кадастровой карте Росреестра в графе «использование» появилось «для ИЖД». Люди обратились в ОНФ. У организации завязалась переписка с прокуратурой, которая в итоге пришла к выводу, что часть парка им. Беккера, расположенного, согласно генплану, в зоне особо охраняемых территорий, необоснованно отнесена в Правилах землепользования и застройки к зоне ИЖД.

«Данные нарушения создают условия для незаконной застройки части парка и вырубки зелёных насаждений», — писала прокуратура. Пока разбирались, участок под номером 918 исчез из кадастровой карты и с учёта.

В апреле бдительные горожане вновь заметили изменения в кадастровой карте. Как они считают, на месте участка № 918 появились 10 новых наделов мельче, под застройку. На продажу недавно выставили четыре из них, площадью около 700 м2 каждый, по пер. Спортивный (№39:22:010007:997, 999, 1000, 1002) под дома не больше трёх этажей, включая подвал и мансарду. Начальная цена тех, что крупнее, — 743,7, одного — 452 тыс. руб. Итоги торгов будут 9 и 23 августа. Эксперты ОНФ провели проверку.

«Новые участки действительно частично расположены в границах снятого с учёта участка № 918, но не затрагивают территории парка, — пояснила активист ОНФ Валерия Гриценко. — При этом значительная часть территории самого парка не вышла из зоны риска раздела на участки под застройку, так как в документацию территориального планирования по-прежнему не внесены изменения, а значит, в любой момент на месте деревьев могут появиться дома. Мы продолжим добиваться восстановления исторических границ парка».

В администрации округа сообщили, что вопрос использования участка между парком и новыми наделами будет решаться на публичных слушаниях 29 августа.

Что касается новых наделов под ИЖД, на их месте были не оформленные огороды. Жители говорят, пытались взять их в аренду, но муниципалитет не дал.

Закон тормозят?

В области немало примеров, когда от зелёных зон под разными предлогами отгрызали территорию. Один из недавних — из Пионерского. Месяц назад прокуратура заставила вернуть в парк участок. Было коллективное обращение жителей, возмущённых сдачей в аренду застройщику земли в зелёной зоне и демонтажём скейт-парка. Прокуратура установила, что совет депутатов в феврале 2017 г. незаконно изменил Правила землепользования и застройки. И скейт-парк оказался в зоне многоэтажной жилой застройки.

Калининграде за последние годы уменьшился «Макс-Ашманн парк», по краям которого появились жильё и торговые точки. Город объяснял, что защитить парк мешают юридические нестыковки. Чтоб их устранить в отношении всех зелёных зон, минэкологии области с общественниками и местными властями создают системы особо охраняемых природных территорий. Их уже появилось 20. В будущем их хотят включить в лесопарковые зелёные пояса — зоны с ограниченным режимом хоздеятельности и запретом на жилую застройку. Но когда наступит это будущее — непонятно. Федеральный закон, по которому в регионах могут создавать зелёные пояса, действует с 2017 г., на уровне региона процесс идёт медленно.