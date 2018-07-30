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Украина нашла слабость России в праздновании Дня принятия Крыма
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Украина нашла слабость России в праздновании Дня принятия Крыма 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Министр иностранных дел Украины назвал Россию слабой, а поиск аргументов оправданности присоединения Крыма к России — жалким ходом. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
«Вчерашним выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран», — написал глава МИД. Он заметил, что Москва «копается в истории», чтобы найти «исправления сегодняшних преступлений», и назвал российскую аргументацию жалким ходом. По его словам, в то время как весь цивилизованный мир опирается на принципы международного права, Россия «ищет аргументы в прошлом».
Так Климкин прокомментировал одобренный Госдумой и Совфедом закон об учреждении новой памятной даты — Дня принятия Крыма, который будет отмечаться в России 19 апреля. Авторы закона отмечают, что День принятия Крыма покажет «непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе Российского государства» и привлечет внимание к судьбоносному геополитическому решению.
«Крым наш», — заявила на голосовании за одобрение закона спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
26 июля представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила о способе ослабить Россию. По ее мнению, необходимо создавать альянсы с другими странами, которые бы «ослабляли агрессора».
8 (19) апреля 1783 года императрица Екатерина Великая подписала манифест о присоединении к Российской державе Крымского полуострова и образовании Таврической области. В советское время Крым входил в состав РСФСР, а в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев передал полуостров Украинской ССР. После распада Советского союза Крым находился в составе Украины, пока в 2014 году он не вошел в состав Российской Федерации. Присоединение Крыма не признается Украиной и большей частью стан-участниц ООН.
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