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Климкин заявил, что Россия «огрызается на декларации цивилизованных стран»
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Климкин заявил, что Россия «огрызается на декларации цивилизованных стран» 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи, одобренный в субботу, 28 июля, Советом Федерации РФ, «выпадом по Крыму».
Как написал Климкин в воскресенье в Twitter, таким образом "Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран". Он упрекнул РФ в том, что она «ищет аргументы в прошлом», и противопоставил ей «цивилизованный мир», который ищет аргументы в международном праве.
УчорашнЁм випадом щодо Криму РосЁя демонструє свою слабкЁсть, огризаючись на декларацЁї низки цивЁлЁзованих країн. ЖалюгЁдний хЁд:трохи покопирсатися в ЁсторЁї, аби знайти виправлення сьогоднЁшнЁм злочинам. РФ шукає аргументи в минулому, а цивЁлЁзований свЁт — в мЁжнародному правЁ
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 июля 2018 г.
Согласно закону, одобренному верхней палатой российского парламента, в стране устанавливается новая памятная дата — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Он будет отмечаться 19 апреля.
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