Климкин заявил, что Россия «огрызается на декларации цивилизованных стран»

Как написал Климкин в воскресенье в Twitter, таким образом " Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран". Он упрекнул РФ в том, что она «ищет аргументы в прошлом», и противопоставил ей «цивилизованный мир», который ищет аргументы в международном праве.

УчорашнЁм випадом щодо Криму РосЁя демонструє свою слабкЁсть, огризаючись на декларацЁї низки цивЁлЁзованих країн. ЖалюгЁдний хЁд:трохи покопирсатися в ЁсторЁї, аби знайти виправлення сьогоднЁшнЁм злочинам. РФ шукає аргументи в минулому, а цивЁлЁзований свЁт — в мЁжнародному правЁ

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 июля 2018 г.

Согласно закону, одобренному верхней палатой российского парламента, в стране устанавливается новая памятная дата — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Он будет отмечаться 19 апреля.