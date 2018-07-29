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Подмосковный Роспотребнадзор начал расследование из-за заболевания рабочих острой кишечной инфекцией
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Подмосковный Роспотребнадзор начал расследование из-за заболевания рабочих острой кишечной инфекцией 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Рабочие стекольного завода в Подмосковье заболели кишечной инфекцией, региональное управление Роспотребнадзора начало расследование по этому факту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно выехали на стекольный завод ООО «ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЭТ ГЛАСС КЛИН» после поступления информации о случаях острой кишечной инфекции среди рабочих предприятия. В целях установления причинно-следственной связи возникновения вспышки и ликвидации очага специалистами Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследованиена пищеблоке и столовой предприятия, которая рассчитана 200 посадочных мест, организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что на пищеблоке и столовой предприятия, которая рассчитана 200 посадочных мест, организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. В ходе расследования проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды и обследование сотрудников пищеблока. Деятельность столовой временно приостановлена.
«Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области», — добавили в пресс-службе.
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