Подмосковный Роспотребнадзор начал расследование из-за заболевания рабочих острой кишечной инфекцией

Рабочие стекольного завода в Подмосковье заболели кишечной инфекцией, региональное управление Роспотребнадзора начало расследование по этому факту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно выехали на стекольный завод ООО «ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЭТ ГЛАСС КЛИН» после поступления информации о случаях острой кишечной инфекции среди рабочих предприятия. В целях установления причинно-следственной связи возникновения вспышки и ликвидации очага специалистами Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследованиена пищеблоке и столовой предприятия, которая рассчитана 200 посадочных мест, организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что на пищеблоке и столовой предприятия, которая рассчитана 200 посадочных мест, организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. В ходе расследования проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды и обследование сотрудников пищеблока. Деятельность столовой временно приостановлена.

«Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области», — добавили в пресс-службе.