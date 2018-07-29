Байки из грота: последние тролли

Книга Станислава Дробышевского «Байки из грота» вышла в серии научно-популярных книг «Библиотека ПостНауки», которую издает «Альпина нон-фикшн». В ней автор собрал полсотни известных археологических находок и попытался воспроизвести события, которые привели к их появлению, параллельно рассказывая о том, как работает современная антропология. Indicator.Ru публикует главу из книги.

Сен-Сезер, Франция . 41 тысяча лет назад

Время неандертальцев проходило. Но закат вида не был мгновенным, он растянулся на многие тысячи лет. За это время неандертальцы и сапиенсы успели плотно пообщаться. Культурный обмен и смешанные браки, а иногда и кровавые столкновения — наверняка случалось всякое.

Охотник осторожно крался через ивовые заросли. Частые прутья не давали разглядеть ничего дальше нескольких шагов, зато отлично скрывали самого охотника. А он знал, куда идет. Давеча он уже разведал, где они спрятались. Жажда мести терзала грудь мужчины. Женщина-полукровка должна была стать его женой, но сбежала с плечистым троллем, предпочла его белую кожу и белые волосы. Видимо, зов крови выгнал ее из группы, где она родилась, и увел к другим родичам — малорослым, крупнолицым и носатым. Два года никто не знал, куда они скрылись. Но вот он выследил их пещеру, и теперь им не уйти.

Кусты тянулись вдоль ручья. Женщина опустилась на колени и наклонилась к воде. Охотник вышел к ней, тихо позвал по имени: за два года скитаний она, поди, натерпелась, теперь с радостью вернется к нему. Но она испуганно вздрогнула и бросила на него такой взгляд — пронизанный отчаянием, безысходностью и столь явным отторжением, что он сразу понял: ничего не выйдет.

Женщина вскрикнула, из-за ивняка встревоженно отозвался тролль. У охотника от ярости потемнело в глазах, ослепленный горькой ревностью, он взмахнул вкладышевым мечом, женщина в ужасе сжалась…

…Солнечные зайчики падали сквозь траву и прыгали по лицу. Женщина с трудом открыла глаза. Известняковая стена с куртинами мятликов наверху нависала над головой. Голова ужасно болела. Женщина попробовала приподняться, снова упала на шкуры и застонала. Заслышав ее, к женщине подошел хмурый тролль. Он внимательно посмотрел на нее из-под мощных надбровных валиков, потом начал смазывать рану на голове растертыми травами. Надо было во что бы то ни стало вылечить ее, ведь иначе он останется совсем один, а их род пресечется. Детей у них пока не было, а без женщины исчезнет последняя надежда…

Улики

Маленькая пещера Рош-а-Пьерро, расположенная около деревни Сен-Сезер в Западной Франции, сохранила в себе свидетельство трагедии каменного века. На маленьком пятачке меньше метра в диаметре в июне 1979 года были раскопаны мелкие фрагменты скелета. Реставраторы восстановили половину лица. Вроде бы это был неандерталец, но не вполне классический. «Стандартные» неандертальцы имели очень широкое и высокое лицо, скошенные лоб и подбородок, мощное надбровье, огромный нос. У человека же из Сен-Сезер основные неандертальские черты были выражены, но все — в смягченной форме. Лицо было не такое уж широкое, лоб более высокий и выпуклый, подбородок, хотя и слабо, но выступал вперед, нос, хоть и большой, но все же уступал лучшим образцам неандертальской породы. Возможно, причина такой сравнительной благообразности та, что Сен-Сезер была женщиной, но есть и иное объяснение: это был метис неандертальца и человека нашего вида.

Под стать сглаженности признаков черепа оказались и особенности культуры. Скелет был найден в восьмом слое. Тут обнаружились довольно многочисленные орудия шательперрона. Эта загадочная культура известна с многочисленных стоянок Франции и Испании . Ее главная особенность — сочетание признаков мустье — неандертальской культуры — и верхнего палеолита, создателями которого были сапиенсы. По многим важным признакам шательперрон «зависает» ровно посередине. Так расположены и слои в Сен-Сезер: ниже имеются многочисленные слои с мустье, выше — с ориньяком, одной из первых культур верхнего палеолита.

Промежуточные черты самого человека и его культуры — вывод о смешении напрашивается сам собой. Конечно, еще есть версия о постепенной эволюции, но она гораздо менее вероятна, так как времени на прогресс у неандертальцев катастрофически не хватало. Около 40 тысяч лет назад и даже несколько раньше первые кроманьонцы появились в Европе. Но ее холодные просторы уже были населены. Неандертальцев было немного, зато они были отлично приспособлены к суровым условиям тайги и приледниковых степей. Два человечества разительно отличались друг от друга. С одной стороны — коренастые неандертальцы, белокурые и белокожие, с огромными носами и тяжелыми челюстями.

С другой — стройные кроманьонцы, пришедшие из тропиков, наверняка куда более смуглые, с высокими лбами и низкими лицами. Одни — с остроконечниками и скреблами, другие — с орудиями, сделанными по новейшей для того времени пластинчатой технологии, костяными наконечниками и искусством.

Как они смотрели друг на друга? Удивлялись ли они или принимали других за данность? Не факт, что для первых сапиенсов неандертальцы выглядели экзотичнее, чем другие орды сапиенсов. Все они были дикарями, охотниками и вечными бродягами. Исследования древней и современной ДНК показывают, что все нынешние неафриканцы несут в себе хоть и небольшой, но явственный неандертальский заряд. Причем подобных смешений было как минимум три, а может, и больше.

Правда, эволюционные линии неандертальцев и сапиенсов разошлись слишком давно. Многие потомки были бесплодны, как это часто бывает у гибридов разных видов. Может, подобное смешение и подкосило бывших хозяев Европы? Почему же оно тогда не навредило нашим предкам? Вероятно, все новые и новые орды из более благодатных южных краев восполняли потери первопроходцев. А неандертальские группы таяли и растворялись во все более многочисленных и успешных кроманьонцах.

А может, все же различия аборигенов и пришельцев бросались им в глаза? Некоторые ученые считают, что мифы о троллях — это дошедшие до нас через века воспоминания о неандертальцах. Плечистые, с огромными носами, очень сильные, но туповатые, живущие на каменистых пустошах, в горах и непролазных чащобах — своих последних убежищах, — чем не портрет неандертальцев? В сказках тролли любят и хорошо умеют делать четыре вещи: скандалить, кидаться камнями, воровать женщин и — неожиданно — лечить. Конечно, такая характеристика подходит многим, но уплощенные лобные доли троглодитов вполне могли быть причиной буйного нрава, генетически зафиксированная метисация свидетельствует о смешанных браках, а тысячелетия приспособления ко все более и более нелегким условиям существования вполне могли способствовать зарождению основ медицины, о чем уже говорилось выше.

Драчливость и лекарства — инь и ян. На макушке черепа из Сен-Сезер антропологи нашли следы длинного разруба — сквозную щель, рассекшую наискосок правую сторону головы. Рана расположена почти строго сверху и несколько сбоку, нападавший находился намного выше, скорее всего, пострадавшая сидела, а в момент удара инстинктивно наклонила голову. Однако ужасное увечье не было смертельным: края раны затянулись, то есть она заживала несколько месяцев. А это значит, что кто-то помогал выжить.

У нас нет явных указаний, кто нанес роковую рану. Был ли это другой неандерталец или один из первых кроманьонцев? Возможно, ответ в том, каким орудием была нанесена такая травма? Судя по современной патологоанатомической практике, злодей ударил чем-то вроде мачете или меча с острым рубящим краем, вероятно кремневым орудием на деревянной рукояти. Было ли подобное оружие у неандертальцев? Мы такого не знаем. Честности ради, не знаем мы его и у первых кроманьонцев. Но их технологический уровень был все же повыше.

Конечно, неандертальцы и до появления сапиенсов знали толк в мордобое. Частично проникающая большая травма обнаружена на фрагменте черепа Крапина 34,7, причем человек прожил после трагедии несколько недель. А ведь 130 тысяч лет назад сапиенсов в Европе еще точно не было.

Одно из нижних левых ребер человека Шанидар 3 пробито копьем. Было поражено легкое, но на кости есть следы заживления, так что после ранения человек прожил как минимум несколько дней или даже недель. А ведь в этой пещере в те времена тоже нет ни малейших следов наших прямых пращуров.

Но, возможно, когда кроманьонцы добрались до Европы, они постарались не отставать. Найденный во французской пещере Ле Руа фрагмент нижней челюсти одиннадцатилетнего ребенка (Ле Руа 2) имеет следы порезов каменными орудиями; вероятно, кто-то пытался достать зубы для изготовления бус или подвесок. Кость происходит из слоя с орудиями ориньякской культуры, которую практически все исследователи связывают с сапиенсами. Да и датировка ее — 28–30 тысяч лет назад — находится на самом краю существования неандертальцев и вполне в границах бытия первых кроманьонцев. Тем удивительнее, что та самая нижняя челюсть имеет некоторые неандерталоидные черты. Опять убитый метис?

Преступников бывает нелегко поймать даже в наше время, что уж говорить о каменном веке. Возможно, новые открытия прольют больше света на взаимоотношения первобытных людей, пока же приходится больше гадать. Впрочем, некоторые подробности из жизни женщины Сен-Сезер мы все же знаем. Судя по чрезмерной искривленности лучевой кости, она могла перенести рахит в детстве — обычную болезнь, когда едва ли не большую часть года дети были вынуждены сидеть в теплых, но темных жилищах. Повзрослев, она много времени проводила на морозе, об этом свидетельствуют многочисленные увеличенные отверстия для кровеносных сосудов на надбровье. Такая особенность тоже вполне типична для жителей ледникового периода. Наконец, палеодиетологический анализ — определение процентного содержания микроэлементов и изотопов — показал, что основной едой было мясо мамонтов и шерстистых носорогов. Показательно отличие от гиен, которые ели главным образом северных оленей.

Что случилось на холодных равнинах Западной Франции, нам точно не известно. Но Пьеретта, как назвали исследователи несчастную из Сен-Сезер, была одной из последних неандерталок планеты. На смену аборигенам шла беспокойная, но очень талантливая смена. Евразию заселяли сапиенсы…

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