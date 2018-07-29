Какие небесные знамения больше всего испугали Русь

Практически любое астрономическое явление от лунного затмения до метеоритного дождя наши предки трактовали особым образом. Для них каждое такое явление было непременным знамением будущего.

В древней Руси на небо смотрели как на пергамент с божественными письменами. И время от времени на нем действительно проступали пророческие знаки, предвещавшие судьбоносные события: кровавые звезды, затмения Солнца и Луны, огненные столбы, хвостатые кометы и небесные свечения.

Средневековые летописи

Ученые-астрономы всегда с большим вниманием вчитывались в средневековые летописи, потому что первым делом книжник старался зафиксировать именно такие экстраординарные явления. Однако для того времени просто указать на знамение мало — надо было постараться его объяснить, ведь и на небе оно возникло не просто так. Когда же оно появлялось, люди молились, чтобы господь обратил их «на добро». Но чаще всего многочисленные «кровавые звезды» ничего хорошего не предвещали. Например, в «Повести временных лет» под 1065 годом значится очередная междоусобица: князь Святослав идет на своего племянника Ростислава. Тогда же на западе видели знамение: «Звезда великая, с лучами как бы кровавыми; с вечера всходила она на небо после захода солнца, и так было семь дней». Кровавая звезда предвещала кровопролитие: братоубийственные войны и нашествие «поганых» на Русскую землю.

Солнечное затмение

Солнечные затмения чаще всего интерпретировали как божье наказание за грехи, особенно грехи «солнц» Русской земли — ее князей. Настоящее наваждение случается с родом Святославичей. За сто лет, с 1076 по 1176 год, случается 12 солнечных затмений, которые происходят незадолго до или сразу после смерти или гибели 13-ти черниговских князей. Конечно, некоторые из этих затмений зафиксированы не были (возможно, их не видели из-за облачной погоды), однако не увидеть связи между оставшимися для средневекового символического сознания было невозможно. Максимум солнечной активности приходится на 1185-1186 годы, время похода князя Игоря на половцев. Во время 13-ого затмения 1 мая 1185 года новгородские летописцы видят удивительное явление: У Донца был Игорь, только видит Словно тьмой полки его прикрыты, И воззрел на светлое он солнце — Видит: солнце, что двурогий месяц, А в рогах был словно угль горящий, В тёмном небе звёзды просияли, У людей в глазах позеленело. «Угль горящий» в рогах Солнца — это первое в истории указание на большой протуберанец, вырвавшийся из Солнца еще до того, как диск Луны смог его полностью закрыть. Именно в момент затмений розовые языки протуберанцев (цвета тлеющих угольков) можно увидеть невооруженным взглядом.

Комета

Наделала шуму и комета Галлея, появляющаяся в окрестностях Земли каждые 75 лет. Если для Европы ее появление на небе в 989 году было «на зло» (вскоре там разразилась эпидемия чумы), то для Руси ее приход в год Крещения был благой вестью. Однако все изменилось с ее приближением к Земле в 1222 году. За год до печально известной битвы на реке Калке русские могли в течение 18 дней наблюдать ее над землей половцев. В сие лѣто мѣсяца мая явися страшная звѣзда, свѣтящи презъ 18 дней, луча ко востоку доволнѣ простирающи. И знаменовала эта страшная звезда «новую пагубу христианомъ — нашествие безъбожных Татаръ». В другой раз Галлея является в 1378 году и снова предвещает нашествие монголов на Русскую землю, на этот раз поход хана Тохтамыша: «На востоце, пред раннею зарею, звезда некая, аки хвостата и якоже копейным образом, овогда (иногда) вечерней заре, овогда же во утренней, тоже многажды бываше. Се же знамение проявляше злое пришествие Тахтамышево на Русскую землю и горькое поганых татар нахождение на крестьяны». Вообще, первая половина XIII века была богата на явления. Помимо затмений Луны и Солнца до нас дошло описание дождя падающих звезд1202 г., кометы Галлея1222 г. и падения метеорита 14 мая1230 г., которое видели в Киеве. Кроме того, в этот же год на Руси произошло сильнейшее землетрясение. Как говорил монах Серапион, все это были гласы господа: недвижимая с момента сотворения земля теперь «грехами нашими колеблется».

Огни святого Эльма

Чуть менее грандиозными знамениями были так называемые огненные столпы. Одно из самых выразительных описаний этого явления относится к 1110 году. Тогда монахи Печерского монастыря видели огненный столп от земли до неба, после чего молния осветила все небо. Столп же стоял некоторое время: сначала над трапезной, потом перешел на церковь, и, простояв над гробом Феодосьевым, поднялся к куполам и там стал невидим. Как сейчас предполагают, это явление могло быть огнями святого Эльма. Они похожи на светящиеся языки или кисточки, возникающие на остроконечных предметах. Огни появляются из-за повышенной напряженности электрического поля в атмосфере из-за грозы или метели (это знамение монахи видели в феврале). Также некоторые полагают, что молния была метеором, пролетевшим над монастырем. Тогда столп был оставшимся в небе световым следом, который потихоньку «гулял» от одного церковного креста до другого. Но для христианского символического сознания трактовка этого события оставалась куда поэтичнее. Тут же летописец замечает, что то был не огненный столп, а явление ангела, ибо «ангел так является — иногда столпом огненным, иногда пламенем. Либо как иначе, чтобы можно было людям увидеть; ибо людям невозможно узреть и увидеть естество ангельское». Летописец оказался прав: ангел явился как раз перед походом князя Мономаха на половцев, который обратился для русских полной победой.