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В уфимском Сипайлово отключат холодную и горячую воду
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В уфимском Сипайлово отключат холодную и горячую воду 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Лето не только время ремонта дорог, но и период, когда коммунальщики ведут ремонт труб. Так, чтобы всю работу можно было выполнить по правилам, во вторник, 31 июля, в период с 11:00 до 23:00 для замены запорной арматур по ул. Ю. Гагарина, 17/1 будет отключена холодная и горячая вода.
Воды не будет из-за ремонта
Уфимцы, которые проживают по следующим адресам, вынуждены будут наполнить тазики и банки:
ул. Ю. Гагарина, 17, 17/1, 19,21;ул. Б. Бикбая, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 30, 30/1, 32.
Отметим, что отключения проводят с двумя целями — ради проверки на исправность и для ремонта на сетях и оборудовании горячего водоснабжения.
— Отключение горячей воды необходимо для проведения профилактических работ — гидравлических испытаний внутридомовых систем центрального отопления, проверки их на герметичность, устойчивость к повышенным нагрузкам. Также в период подготовки к отопительному сезону проводятся необходимые ремонтные работы сетей и оборудования горячего водоснабжения, — рассказал специалист по связям с общественностью МБУ УЖХ Уфы Марат Шангареев.
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