В уфимском Сипайлово отключат холодную и горячую воду

Лето не только время ремонта дорог, но и период, когда коммунальщики ведут ремонт труб. Так, чтобы всю работу можно было выполнить по правилам, во вторник, 31 июля, в период с 11:00 до 23:00 для замены запорной арматур по ул. Ю. Гагарина, 17/1 будет отключена холодная и горячая вода.

Воды не будет из-за ремонта

Уфимцы, которые проживают по следующим адресам, вынуждены будут наполнить тазики и банки:

ул. Ю. Гагарина, 17, 17/1, 19,21;ул. Б. Бикбая, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 30, 30/1, 32.

Отметим, что отключения проводят с двумя целями — ради проверки на исправность и для ремонта на сетях и оборудовании горячего водоснабжения.