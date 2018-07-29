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«Молодая гвардия» начала марафон по подготовке молодых кандидатов к выборам в сентябре
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«Молодая гвардия» начала марафон по подготовке молодых кандидатов к выборам в сентябре 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. «Молодая гвардия» и "Единая Россия" (МГЕР) запустили политический марафон «Пятьдесят дней лета», в рамках которого все молодые кандидаты, выдвинувшиеся на сентябрьские выборы, могут получить консультации политических экспертов и медиатехнологов. Об этом заявил в воскресенье ТАСС председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.
"МГЕР готова оказать качественную поддержку всем молодым кандидатам, не только молодогвардейцам. Самое главное, чтобы у этих людей было стремление изменить свой регион и страну к лучшему, и политический марафон «Пятьдесят дней лета» создан именно с этой целью", — сказал Давыдов.
Он уточнил, что порядка двадцати процентов (468 человек от общего числа кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия»), составляет молодежь.
В МГЕР сообщили, что в рамках марафона, участники будут получать консультации от ведущих политических экспертов, политтехнологов, действующих депутатов и специалистов в сфере медиа.
В пресс-службе подчеркнули, что также в регионах страны планируется открыть специализированные площадки, которые будут называться «Точка возможностей». По замыслу организаторов на этих площадках будут проходить открытые дискуссии молодых политиков, обсуждение социальных проектов, а также различные мастер-классы для молодежи.
В единый день голосования пройдут прямые выборы губернаторов в 22 субъектах РФ и непрямые выборы глав четырех регионов — их изберут депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 — выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.
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