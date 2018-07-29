«Молодая гвардия» начала марафон по подготовке молодых кандидатов к выборам в сентябре

"МГЕР готова оказать качественную поддержку всем молодым кандидатам, не только молодогвардейцам. Самое главное, чтобы у этих людей было стремление изменить свой регион и страну к лучшему, и политический марафон «Пятьдесят дней лета» создан именно с этой целью", — сказал Давыдов.

Он уточнил, что порядка двадцати процентов (468 человек от общего числа кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия»), составляет молодежь.

В МГЕР сообщили, что в рамках марафона, участники будут получать консультации от ведущих политических экспертов, политтехнологов, действующих депутатов и специалистов в сфере медиа.

В пресс-службе подчеркнули, что также в регионах страны планируется открыть специализированные площадки, которые будут называться «Точка возможностей». По замыслу организаторов на этих площадках будут проходить открытые дискуссии молодых политиков, обсуждение социальных проектов, а также различные мастер-классы для молодежи.