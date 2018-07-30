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Новосибирские спасатели выручили моряков
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Новосибирские спасатели выручили моряков 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Советском районе Новосибирска на акватории Обского водохранилища в районе парка «У моря обского» в 15:20 четверо мужчин, отмечали свой профессиональный праздник. Они вышли в море на катере. Но мотор заглох, и лодку начало относить всё дальше от берега.
Ситуацию спас сигнальный пистолет: мужчины несколько раз выстрелили в небо. Спасатели МАСС со спасательной станции «Приморский» заметили ракеты, и вышли на катере на помощь терпящим бедствие людям. В итоге катер с людьми отбуксировали к берегу, никто не пострадал, сообщает пресс-служба спасателей МАСС.
В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.
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