В «Крымавтотрансе» рассказали, на что чаще всего жалуются пассажиры

СИМФЕРОПОЛЬ , 29 июл — РИА Новости Крым . За второй квартал 2018 года в ГУП «Крымавтотранс» поступило 271 обращение от пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Отмечается, что 26 заявлений были перенаправлены министерством транспорта Крыма для рассмотрения в пределах компетенции ГУП. Среди основных тем обращений — неудовлетворительное состояние транспорта автоперевозчиков, некомпетентность водителей, транспортная доступность междугородних перевозок, прилетающих в аэропорт «Симферополь», прочее. По итогам рассмотрения обращений 14 сотрудников автостанций получили дисциплинарное взыскание.