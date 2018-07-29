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В «Крымавтотрансе» рассказали, на что чаще всего жалуются пассажиры
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В «Крымавтотрансе» рассказали, на что чаще всего жалуются пассажиры 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. За второй квартал 2018 года в ГУП «Крымавтотранс» поступило 271 обращение от пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Отмечается, что 26 заявлений были перенаправлены министерством транспорта Крыма для рассмотрения в пределах компетенции ГУП.
Среди основных тем обращений — неудовлетворительное состояние транспорта автоперевозчиков, некомпетентность водителей, транспортная доступность междугородних перевозок, прилетающих в аэропорт «Симферополь», прочее.
По итогам рассмотрения обращений 14 сотрудников автостанций получили дисциплинарное взыскание.
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