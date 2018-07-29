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Пёс хаски покорил пользователей Сети спасением котят
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Пёс хаски покорил пользователей Сети спасением котят 

News.ru 1 час назад
Пользователи Сети восхищаются отзывчивостью пса по Кличке Баннер, который покорил их своей отзывчивостью. В частности, животное проявляет особую заботу по отношению к своей хозяйке Уитни Брайли. Женщина призналась, что собака помогает ей при посттравматических стрессовых расстройствах, приступах тревоги, мигрени и поиске лекарств.
Баннеру три года и за это время он не только скрашивает будни пожилой женщины, но и успел спасти жизнь котёнку. Два года назад собака обнаружила новорождённого котёнка в канаве. Женщина приютила его, забрала домой и теперь собака стала лучшим другом кота, сообщает Bored Panda.
Это не первый случай, когда Баннер спас жизнь животным. Находясь на прогулке в лесу, собака нашла в коробке семерых котят. Полаяв, пёс подозвал хозяйку, после чего женщина подобрала малышей. Хозяйка рассказала, что в ближайшее время намерена найти новых хозяев для спасённых котят.
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