Пёс хаски покорил пользователей Сети спасением котят

Пользователи Сети восхищаются отзывчивостью пса по Кличке Баннер, который покорил их своей отзывчивостью. В частности, животное проявляет особую заботу по отношению к своей хозяйке Уитни Брайли. Женщина призналась, что собака помогает ей при посттравматических стрессовых расстройствах, приступах тревоги, мигрени и поиске лекарств.

Баннеру три года и за это время он не только скрашивает будни пожилой женщины, но и успел спасти жизнь котёнку. Два года назад собака обнаружила новорождённого котёнка в канаве. Женщина приютила его, забрала домой и теперь собака стала лучшим другом кота, сообщает Bored Panda.

Это не первый случай, когда Баннер спас жизнь животным. Находясь на прогулке в лесу, собака нашла в коробке семерых котят. Полаяв, пёс подозвал хозяйку, после чего женщина подобрала малышей. Хозяйка рассказала, что в ближайшее время намерена найти новых хозяев для спасённых котят.