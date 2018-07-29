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Видео: Дрессировщик Аскольд Запашный выстрелил в льва во время выступления
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Видео: Дрессировщик Аскольд Запашный выстрелил в льва во время выступления 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В понедельник, 23 июля, столичная публика вздрогнула: во время представления Аскольда Запашного животные подрались. Видео происшествия позже в инстаграме опубликовал сам дрессировщик.
На ролике видно, как тигр внезапно набросился на льва, чтобы показать, кто хозяин арены, тот не струсил и дал оппоненту отпор. Дрессировщик пытался разнять животных, бросая в них цирковые тумбы, но это не охладило пыл хищников. Аскольду пришлось идти на крайние меры — стрелять. Запашный пустил пулю в воздух, благодаря чему драка прекратилась. Позже дрессировщик поделился впечатлениями в социальных сетях.
— Сегодня впервые стрелял из светошумового оружия и, слава Богу, удалось остановить льва Филиппа, который хотел подключиться к «сражению». Не обошлось без трудностей — оружие зацепилось за костюм за поясом и после выпало из руки, когда выдернул его. Особенно «доставили» Рики и Джастин, которые плавно и грамотно «свалили» с места боевых действий. Итог происшествия: нужны нитки и патроны, — написал Запашный.
Комментаторы по достоинству оценили мужество и профессионализм знаменитого дрессировщика. Многие отметили, что хищники невероятно опасны, и такой поединок мог закончиться трагедией.
— Мда, ну и работка у вас, ребята, — посочувствовал подписчик.
Драка обошлась без жертв, но наверняка стала большим потрясением для публики.
Пост про то, что: 1. Никогда нельзя доверять хищникам. 2. Неплохо иметь хорошую реакцию. 3. Никогда не знаешь откуда «прилетит». #тотещёдруг #левфилиппмуд@к #никогданерасслабляйся #ловипятюню #чтокчему
Публикация от Аскольд Запашный (@askoldzap)
22 Июл 2018 в 11:29 PDT  Ранее Пятый канал рассказывал о втором Запашном — Эдгарде, который выложил в сеть селфи с тигром.
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