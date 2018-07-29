Упрдор «Северо-Запад» разыграл миллиардный контракт по нанесению дорожной разметки 

Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» 28 июля нашло подрядчика, который будет три года до 2020 года наносить горизонтальную дорожную разметку на дорогах, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в городе Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях. Контракт будет стоить федеральному бюджету Российской Федерации 1 млрд 300 млн 729 тысяч 691 рубль. Конкурсная комиссия признала участником аукциона только одного участника торгов. Это фирма ООО «ЕТС», которая и предыдущие три года отвечала за ту же работу.