Какой Россию представлял великий географ Герард Меркатор 

Герард Меркатор — величайший географ, один из основателей современной картографии. Сидя в своём рабочем кабинете, он увидел сам и донес до современников весь мир. Видел Меркатор и Россию. И видел ясно.
Россия. XVI век Что бы ни говорили сторонники версий о том, что Россия стала называться Россией только в XVIII веке, но европейцы называли так нашу страну уже в XVI веке. Меркатор создавал свою карту в 80-х годах XVI века. На ней территория, где находится Московское царство, Вологда, Вятка, Галич и другие города — определенно названа RVSSIA.
Путь до Китая
Россия и её территория не могли не представлять интереса для европейцев. Хотя бы по той причине, что уже тогда была заинтересованность в лучшей, более быстрой и дешевой логистике с Индией и Китаем. Южный путь был чрезвычайно дорог и опасен. Там «рулили» Испания и Португалия. Поэтому искали другой путь — через Россию. Искали не просто так, а основываясь (в том числе) и на письме от 1580 года, полученном в Оксворде. В письме говорилось: » За островом Вайгач и Новой Землей простирается огромный залив. В него впадают реки, которые, как я думаю, доступны для больших судов до самой середины материка. Они позволят легчайшим образом перевозить любые товары из Китая». Автором письма был Герард Меркатор.
Лукоморье
Сказочное Лукоморье — одно из первых географических названий, с которым знакомится русский человек, но на современных картах вы Лукоморья не найдете, зато найдете на картах XVI века. Например, на карте Меркатора это слово обозначает территорию, прилегающую к правому (восточному) берегу Обской губы по соседству с Обдорой, которая находится ниже, и Мангазеи. Вообще, слово Лукоморье обозначает изгиб морского берега. На «звание» Лукоморья претендовало и Черноморское побережье, и побережье Азовского моря, но первая картография определяет месторасположение «загадочной страны» именно здесь, на севере России, в районе Обской губы.
Берингов пролив
Герард Меркатор не был путешественником. В отличие от своих предшественников, он практически не выходил из своего кабинета. В его жизни было две серьезные поездки. Одна — в Египет, где одно время жил его «учитель» Птолемей, другая — в Германию, от преследования католической церкви. Свои карты Меркатор делал на основании рассказов других путешественников, а также на основании математических расчетов. Его прозорливость просто поражает воображение. Он, к примеру, изобразил в своем атласе гипотетическую Антарктиду, а также, что совсем странно, за два с лишним века до открытия Берингова пролива, обозначил его на своей карте.
Тартария
В последнее время широкое распространение получает теория, по которой Россия раньше именовалась Тартарией и была чуть ли не Атлантидой своего времени, на днях ожидала своего Золотого века, но потом пришли ушлые цари и всё испортили. Как можно видеть, в XVI веке Россия была вполне себе обособленным государством. а от Тартарии, которая располагалась южнее, в районе Придонья и Таврии, была отделена границей.
Вторая Россия?
Интересно, что на картах Меркатора — две России. «Вторая Россия» располагается южней Польши. Выделена желтым цветом, рядом с Волынью. Главный город Второй России — Леополис, что, надо полагать, Львов.
Загадки
Определение долготы в своё время было названо «величайшей проблемой морской навигации» и в 1700-х годах в Англии даже был создан специальный Комитет по вопросам долготы, призванный решить эту проблему. Королева Англии даже установила награду в 200 тысяч фунтов человеку, который сможет построить такие часы и, наконец, в 1761 году некто Гаррисон получил эту награду и выдвинул свой прототип хронометра, который затем «открыл миру новую эру морских путешествий». Удивительно, но со всей очевидностью можно утверждать, что при составлении своих карт (и карты России не исключение) Герард Мекрактор не мог пользоваться расчетами долготы. Последующие ошибочные карты это подтверждают. Тем не менее, откуда-то Меркатер свои знания черпал. Вопрос: откуда?