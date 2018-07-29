Какой Россию представлял великий географ Герард Меркатор

Герард Меркатор — величайший географ, один из основателей современной картографии. Сидя в своём рабочем кабинете, он увидел сам и донес до современников весь мир. Видел Меркатор и Россию . И видел ясно.

Россия. XVI век Что бы ни говорили сторонники версий о том, что Россия стала называться Россией только в XVIII веке, но европейцы называли так нашу страну уже в XVI веке. Меркатор создавал свою карту в 80-х годах XVI века. На ней территория, где находится Московское царство, Вологда , Вятка, Галич и другие города — определенно названа RVSSIA.

Россия и её территория не могли не представлять интереса для европейцев. Хотя бы по той причине, что уже тогда была заинтересованность в лучшей, более быстрой и дешевой логистике с Индией и Китаем. Южный путь был чрезвычайно дорог и опасен. Там «рулили» Испания Португалия . Поэтому искали другой путь — через Россию. Искали не просто так, а основываясь (в том числе) и на письме от 1580 года, полученном в Оксворде. В письме говорилось: » За островом Вайгач и Новой Землей простирается огромный залив. В него впадают реки, которые, как я думаю, доступны для больших судов до самой середины материка. Они позволят легчайшим образом перевозить любые товары из Китая». Автором письма был Герард Меркатор.

Лукоморье

Сказочное Лукоморье — одно из первых географических названий, с которым знакомится русский человек, но на современных картах вы Лукоморья не найдете, зато найдете на картах XVI века. Например, на карте Меркатора это слово обозначает территорию, прилегающую к правому (восточному) берегу Обской губы по соседству с Обдорой, которая находится ниже, и Мангазеи. Вообще, слово Лукоморье обозначает изгиб морского берега. На «звание» Лукоморья претендовало и Черноморское побережье, и побережье Азовского моря, но первая картография определяет месторасположение «загадочной страны» именно здесь, на севере России, в районе Обской губы.

Берингов пролив

Герард Меркатор не был путешественником. В отличие от своих предшественников, он практически не выходил из своего кабинета. В его жизни было две серьезные поездки. Одна — в Египет , где одно время жил его «учитель» Птолемей, другая — в Германию , от преследования католической церкви . Свои карты Меркатор делал на основании рассказов других путешественников, а также на основании математических расчетов. Его прозорливость просто поражает воображение. Он, к примеру, изобразил в своем атласе гипотетическую Антарктиду, а также, что совсем странно, за два с лишним века до открытия Берингова пролива, обозначил его на своей карте.

Тартария

В последнее время широкое распространение получает теория, по которой Россия раньше именовалась Тартарией и была чуть ли не Атлантидой своего времени, на днях ожидала своего Золотого века, но потом пришли ушлые цари и всё испортили. Как можно видеть, в XVI веке Россия была вполне себе обособленным государством. а от Тартарии, которая располагалась южнее, в районе Придонья и Таврии, была отделена границей.

Вторая Россия?

Интересно, что на картах Меркатора — две России. «Вторая Россия» располагается южней Польши . Выделена желтым цветом, рядом с Волынью. Главный город Второй России — Леополис, что, надо полагать, Львов

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