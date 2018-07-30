Подрядчик рассказал, когда завершат ремонт дороги на Гагарина

Ремонт дороги на улице Горького в Калининграде будет завершён к концу августа. Об этом журналистам сообщил представитель подрядчика — компании «Балтдормосстрой» в понедельник, 30 июля.

Сейчас на некоторых участках уже проведено фрезерование асфальта, ведутся демонтаж и установка камней на разделительной полосе. В скором времени там начнётся укладка асфальта. До сентября будут выполнены все работы, включая нанесение разметки.

Кроме дорожных работ, в районе дома №10 установят новый светофор. При укладке асфальта полностью перекрывать движение транспорта не планируется.