Ещё
Наночастицы серебра помогут окислять спирты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наночастицы серебра помогут окислять спирты 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Ученые предложили использовать катализаторы на основе наночастиц серебра для жидкофазного окисления спиртов. Это позволит сделать процесс более экологичным и экономически выгодным. Исследователи доказывают, что такие катализаторы можно использовать в промышленности на основе серебра на примере окисления октанола и бетулина. Производные этих веществ — ценные продукты для химической, фармакологической и косметической промышленности. Результаты исследования опубликованы в журнале Fuel.
По сравнению с более традиционным высокотемпературным газофазным окислением окисление спиртов в жидкой фазе — более экологичный процесс. «Во-первых, оно протекает при более низких температурах, отсюда ниже энергозатраты. Во-вторых, не образуются продукты полного окисления — вода и СО2, их образование свидетельствует о снижении селективности реакции, а соответственного и о снижении выхода целевого продукта», — объясняет один из авторов статьи, старший научный сотрудник ТПУ Екатерина Колобова.
Для того, чтобы найти альтернативу дорогим катализаторам, в которых используется золото, в новой работе химики использовали катализаторы, представляющие собой подложку из оксида титана — чистого или модифицированного другими элементами, например, оксидом церия, — с нанесенными на ее поверхность наночастицами серебра. Чтобы проверить их эффективность, они выбрали два спирта, различных по структуре и свойствам — октанол и бетулин. Октанол — это побочный продукт переработки древесины, использующийся в промышленности. Источником бетулина тоже служит дерево — этот тритерпеновый спирт придает белый цвет стволам березы. Его производные используются для создания лекарств нового поколения.
С помощью новых катализаторов химики получили самый дорогой и востребованный продукт окисления октанола — октаналь. Из бетулина им при достаточно экологичных условиях удалось получить его производное бетулон. Кроме селективности и экологичности еще одно преимущество гетерогенных наносеребрянных катализаторов в жидкофазном окислении состоит в том, что после выделения и регенерации их можно использовать повторно.
«В этой статье мы также развили свою теорию о реакционных центрах катализаторов. Вопрос о природе активных центров катализаторов — одна из ключевых и трудноразрешимых проблем гетерогенного катализа. Решив эту проблему, мы смогли бы синтезировать катализаторы с заранее заданными свойствами, без этого знания приходится действовать методом «научного тыка», то есть гораздо менее эффективно и более затратно. На основании наших исследований мы выявили природу активных центров наших серебряных катализаторов в изучаемых процессах — ионы серебра с определенным эффективным зарядом», — добавляет один из авторов статьи, профессор ТПУ Алексей Пестряков.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Пресс-релизы о научных исследованиях, информацию о последних вышедших научных статьях и анонсы конференций, а также данные о выигранных грантах и премиях присылайте на адрес science@indicator.ru.
Индикатор: последние новости
Кислотность океана может побить рекорд, который держится 14 миллионов лет Среди вымерших ископаемых найдены «живые ископаемые» мелового периода Лучшее за день. 28 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали своего отца-насильника124
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»800
На Украине нашли странный способ уйти от России
У Кобзона заподозрили метастазы
Российских туристок обижают в Турции84
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение