Александр Ткачев рассказал о причинах своей отставки с поста министра сельского хозяйства 

Александр Ткачев публично рассказал о том, почему он покинул пост министра сельского хозяйства России и вернулся на семейное предприятие.
В рамках своего выступления он рассказал, что пока находился на посту министра, то переживал за судьбу «Агрокомплекса имени Н. И. Ткачева». Александр Николаевич отметил, что всегда был на связи, в том числе и в телефонном режиме, «в меру своих сил поддерживал и подсказывал» (можно предположить, что сотрудникам компании — прим. «ФедералПресс»).
«Когда случилась отставка правительства России, естественным образом, я попросил у руководства страны: хватит мне уже мотаться по стране, хватит мне уже испытывать судьбу. Я достаточно много отработал на краевом уровне, региональном, федеральном. Хотел бы эти годы, пока есть еще силы и возможность, посветить себя малой родине и вам (АО «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева» — прим. редакции)», — рассказал Александр Ткачев.
Напомним, после отставки правительства, комментируя карьерные перспективы Александра Ткачева, эксперты разошлись во мнении, но при этом предположили, что Владимир Путин не назначит экс-министра полпредом ЮФО, так как у Александра Николаевича есть бизнес-интересы на юге России.