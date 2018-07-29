В России резко выросло число подростков с ожирением

Антонина Стародубова. Количество подростков в России , страдающих ожирением, стремительно растёт. Под угрозой находятся все возрастные группы: и взрослые, и дети, сообщила главный внештатный специалист-диетолог Департамента здравоохранения Москвы

«И это самая пугающая тенденция. Но при этом в Москве мы видим: большая работа проводится по пропаганде здорового образа жизни», — заявила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва»

Она отметила, что согласно статистике, за год доля россиян с повышенной массой тела увеличилась на 6%.

По данным статистики Минздрава, за год доля жителей России с повышенной массой тела выросла на 6%. В общей сложности число жителей в 35 из 85 регионов России возросло более чем на 10%.