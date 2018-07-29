В России резко выросло число подростков с ожирением 

Количество подростков в России, страдающих ожирением, стремительно растёт. Под угрозой находятся все возрастные группы: и взрослые, и дети, сообщила главный внештатный специалист-диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
«И это самая пугающая тенденция. Но при этом в Москве мы видим: большая работа проводится по пропаганде здорового образа жизни», — заявила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Она отметила, что согласно статистике, за год доля россиян с повышенной массой тела увеличилась на 6%.
По данным статистики Минздрава, за год доля жителей России с повышенной массой тела выросла на 6%. В общей сложности число жителей в 35 из 85 регионов России возросло более чем на 10%.
Ранее News.ru писал о регионах РФ, жители которых страдают от ожирения. Наибольший показатель зарегистрирован на Алтае — 5,4% жителей субъекта страдают от избытка веса.