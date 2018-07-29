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Количество страдающих ожирением подростков резко выросло в России
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Количество страдающих ожирением подростков резко выросло в России 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Главный внештатный специалист-диетолог столицы Антонина Стародоубова рассказала, что в России резко выросло количество подростков, страдающих от ожирения.
"Мы видим рост числа людей с ожирением во всех возрастных группах: и взрослых, и детей. Но самая неблагоприятная ситуация — это среди подростков. Число подростков, имеющих избыточную массу тела и ожирение, резко растет", — заявила врач в эфире радио «Говорит Москва». По ее словам, тенденция стала пугающей, но в столице делается многое для пропаганды здорового образа жизни.
Ранее в Минздраве отметили рост количество людей с лишним весом в России. За год доля жителей страны с повышенной массой тела выросла на шесть процентов.
Самая неблагоприятная ситуация сложилась Кабардино-Балкарии, Курской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областях, где за год количество полных людей выросло на 25 процентов.
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