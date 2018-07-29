«Стратегия 29» в Саратове: Мы всем сердцем с Анной Павликовой 

Сегодня, 29 июля, в Саратове у памятника Николаю Вавилову состоялся «юбилейный» коллективный пикет «Стратегии 29» в защиту 29-й статьи Конституции РФ, гарантирующей свободу слова гражданам страны. Организатором выступил гражданский активист Андрей Калашников, он отметил, что первая такая акция, которые с тех пор проходят в областном центре 29-е число каждого месяца, состоялась ровно четыре года назад.
На сегодняшней акции активисты вспомнили имена нескольких российских политзаключенных, и первой в их ряду стала фигурантка дела «Нового величия», 18-летняя Анна Пвликова. Первым о ней рассказал социал-демократ Александр Лебедев. Он поделился впечатлениями от процесса по избранию меры пресечения для девушки и зачитал ее письмо. Павликова рассказала, что на допросах ей угрожали, ее заставляли стоять в неудобной позе, чтобы ноги затекали, причиняя боль. По словам Лебедева, перед судом предстала полностью сломленная девушка, готовая подписать что угодно.
«Мы всем сердцем должны быть с Анной Павликовой», — поддержал единомышленника Калашников.
Организатор пикета напомнил о судьбе нескольких людей, подвергнутых преследованию, по мнению активистов, за реализацию своего права на высказывание: жителя Приморья Дмитрия Третьякова, который был обвинен в уголовном преступлении за репост блога Аркадия Бабченко, координатора грозненского «Мемориала»Оюба Титиева, Марка Гальперина. Участники пикета держали в руках плакаты в поддержку других политзаключенных — саратовца Сергея Рыжова, крымских украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко. Калашников рассказал, что еще до обвинений в экстремизме саратовского обладепа Николая Бондаренко, еще более жесткому прессингу подверглась Ольга Ли, бывший депутат Курской облдумы. В 2014-16 годах она обвинялась в распространении клеветы в отношении высших должностных лиц государства. Подробнее активист остановился на судьбе Евгения Урлашова, бывшего мэра Ярославля.
«Он был мэром Ярославля, где сейчас людей пытают. Может быть, его арест развязал руки ФСИНовцам Ярославля, которые сейчас пытают людей в колонии №1», — поделился мнением Калашников.
Калашников также рассказал о давлении на российские СМИ, которые активист уравнял с цензурой: тираж газеты «Балашовская правда», где была опубликована статья о пенсионной реформе, частично изъяли из обращения, привел пример он. Похожая судьба, по словам организатора, постигла некоторые издания в других регионах. Подводя итог, Калашников напомнил, что Конституцией РФ цензура в СМИ запрещена.