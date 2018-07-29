«Стратегия 29» в Саратове: Мы всем сердцем с Анной Павликовой

Сегодня, 29 июля, в Саратове у памятника Николаю Вавилову состоялся «юбилейный» коллективный пикет «Стратегии 29» в защиту 29-й статьи Конституции РФ , гарантирующей свободу слова гражданам страны. Организатором выступил гражданский активист Андрей Калашников , он отметил, что первая такая акция, которые с тех пор проходят в областном центре 29-е число каждого месяца, состоялась ровно четыре года назад.

На сегодняшней акции активисты вспомнили имена нескольких российских политзаключенных, и первой в их ряду стала фигурантка дела «Нового величия», 18-летняя Анна Пвликова. Первым о ней рассказал социал-демократ Александр Лебедев . Он поделился впечатлениями от процесса по избранию меры пресечения для девушки и зачитал ее письмо. Павликова рассказала, что на допросах ей угрожали, ее заставляли стоять в неудобной позе, чтобы ноги затекали, причиняя боль. По словам Лебедева, перед судом предстала полностью сломленная девушка, готовая подписать что угодно.

«Мы всем сердцем должны быть с Анной Павликовой», — поддержал единомышленника Калашников.

«Он был мэром Ярославля, где сейчас людей пытают. Может быть, его арест развязал руки ФСИНовцам Ярославля, которые сейчас пытают людей в колонии №1», — поделился мнением Калашников.

Калашников также рассказал о давлении на российские СМИ, которые активист уравнял с цензурой: тираж газеты «Балашовская правда», где была опубликована статья о пенсионной реформе, частично изъяли из обращения, привел пример он. Похожая судьба, по словам организатора, постигла некоторые издания в других регионах. Подводя итог, Калашников напомнил, что Конституцией РФ цензура в СМИ запрещена.