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Пляж на Шершнях оказался завален мусором
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Пляж на Шершнях оказался завален мусором 

АиФ 12 минут назад
Фото: АиФ
Горожане выкладывают фотографии пляжа, заваленного мусором. Видно, что небольшие контейнеры переполнены, и горы мысора распространяются вдоль береговой полосы.
Авторы фотографий в ситуации обвиняют не только муниципальные власти, но и самих отдыхающих, которые не привыкли убирать за собой. В качестве мер одни призывают к увеличению штрафов, другие — к воспитательной работе.
Особенно сильно захламлен оказался не только пляж. Но и участок берега протяжённостью в 2 километра от пляжа до санатория «Волна».
Напомним, что начиная с весны на берегах водохранилища проходят субботники, но они лишь времено исправляют ситуацию.
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