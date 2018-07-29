Пляж на Шершнях оказался завален мусором

Горожане выкладывают фотографии пляжа, заваленного мусором. Видно, что небольшие контейнеры переполнены, и горы мысора распространяются вдоль береговой полосы.

Авторы фотографий в ситуации обвиняют не только муниципальные власти, но и самих отдыхающих, которые не привыкли убирать за собой. В качестве мер одни призывают к увеличению штрафов, другие — к воспитательной работе.

Особенно сильно захламлен оказался не только пляж. Но и участок берега протяжённостью в 2 километра от пляжа до санатория «Волна».

Напомним, что начиная с весны на берегах водохранилища проходят субботники, но они лишь времено исправляют ситуацию.