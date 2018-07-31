В выборах в кемеровское заксобрание хотят участвовать семь партий

КЕМЕРОВО , 31 июл — РИА Новости . Семь политических партий направили документы на регистрацию кандидатов для участия в выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области 9 сентября, сообщил РИА Новости представитель региональной избирательной комиссии.

В новом, пятом созыве кузбасского заксобрания будет распределено 46 мест, половина из них — по одномандатным округам, вторая — по единым партийным спискам.

По его словам, областной избирком уже зарегистрировал пять единых партийных списков кандидатов, по одномандатным округам эту работу проводят 23 окружные избирательные комиссии, куда помимо партий подают документы и самовыдвиженцы.

"У окружных комиссий есть 10 дней на проверку документов и принятие решения о регистрации или отказе в ней, если обнаружатся какие-либо нарушения. Таким образом, количество участников выборов в облсовет будет известно после 8 августа", — пояснил представитель облизбиркома.