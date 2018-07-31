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В выборах в кемеровское заксобрание хотят участвовать семь партий
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В выборах в кемеровское заксобрание хотят участвовать семь партий 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 31 июл — РИА Новости. Семь политических партий направили документы на регистрацию кандидатов для участия в выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области 9 сентября, сообщил РИА Новости представитель региональной избирательной комиссии.
В новом, пятом созыве кузбасского заксобрания будет распределено 46 мест, половина из них — по одномандатным округам, вторая — по единым партийным спискам.
"Прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты облсовета завершился, по единому списку их предоставили КПРФ, ЛДПР, "Единая Россия", "Справедливая Россия" и «Патриоты России», по одномандатным округам — КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия», "Яблоко" и «Партия роста», — сказал собеседник агентства.
По его словам, областной избирком уже зарегистрировал пять единых партийных списков кандидатов, по одномандатным округам эту работу проводят 23 окружные избирательные комиссии, куда помимо партий подают документы и самовыдвиженцы.
"У окружных комиссий есть 10 дней на проверку документов и принятие решения о регистрации или отказе в ней, если обнаружатся какие-либо нарушения. Таким образом, количество участников выборов в облсовет будет известно после 8 августа", — пояснил представитель облизбиркома.
Всего в единый день голосования, 9 сентября, на территории Кузбасса пройдет более 20 избирательных кампаний разного уровня, в том числе досрочные выборы губернатора. Будет распределено свыше 400 депутатских мандатов, а также предстоит избрать мэра Новокузнецка.
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